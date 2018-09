Com dois gols nos acréscimos, Wolfsburg e Hertha Berlim ficam no empate pela Bundesliga

O tabu continua para o Wolfsburg. A equipe da Baixa Saxônia nunca venceu os três jogos consecutivos no início de uma da Bundesliga. Na manhã deste sábado (15), empataram por 2 a 2 com o Hertha Berlin, na Volkswagen Arena, pela terceira rodada do torneio nacional. Por outro lado, a Velha Senhora permanece invicta nos últimos seis confrontos com os Lobos. Os gols dos donos da casa foram marcados por Malli e Mehmedi. Dilrosun e Duda descontaram para os visitantes.

O primeiro tempo da partida deixou a desejar. Com muitas faltas marcadas, foram poucas as finalizações. Todavia, as melhores oportunidades vieram com os dono da casa. Logo no início da partida, o Wolfsburg começou a se impor. Maximilian Arnold encontrou Gerhardt no meio da área. O camisa 13 dominou e chutou no cantinho direito, mas Jarstein conseguiu defender.

Aos 28 minutos, William cobrou escanteio, John Brooks conseguiu subir mais alto que a zaga adversária. No entanto, cabeceou para fora. Já na reta final, o Hertha conseguiu chegar ao campo ofensivo. Marvin Plattenhardt cruzou para a grande da área, Marko Grujic pegou de primeira, porém, Casteels fez boa defesa.

No segundo tempo, a história mudou. Os times começaram melhorar a pontaria. A Velha Senhora mudou de estratégia: cansou de se defender e resolveu ir para cima. Aos 62’ William acabou perdendo a bola para Javairo Dilrosun no meio-campo. O atacante partiu em velocidade pelo lado esquerdo, e mandou uma bomba na entrada área. 1 a 0.

Tudo ocorria bem e a possível vitória parecia concreta. Entretanto, aos 87' Arne Maier derrubou Arnold dentro da área e foi marcada a penalidade máxima para os Lobos, com o auxílio do VAR. Yunus Malli converteu e deixou tudo igual. 1 a 1.

A emoção não parou por aí. Aos' 90, Camacho cometeu uma falta dura em Duda. Na cobrança, o camisa 10 mandou no cantinho esquerdo, sem chances para Casteels. 2 a 1. Nos acréscimos, Brooks deu um passe de cabeça para Mehmedi. O suíço finalizou no meio do gol. 2 a 2.

Pela 4ª rodada, o Wolfsburg recebe em seus domínios o Freiburg no próximo sábado (22), às 10h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Hertha Berlin encara o Mönchengladbach, no Estádio Olímpico de Berlim.