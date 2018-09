Em jogo movimentado, Real Madrid consegue empate contra Athletic Bilbao

Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada no San Mamés, em Bilbau.

O Real Madrid deixou escapar a chance de encostar no Barcelona. Os Blancos empataram em 1 a 1 com o Athletic Bilbao, na tarde deste sábado (15), no San Mamés, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Muniain marcou para os Leões e Isco descontou para time da capital.

Os donos da casa começaram importunando o Madrid logo no início do primeiro tempo. Susaeta apareceu livre da marcação na entrada da área e chutou firme, mas a bola passou ao lado da trave. Na sequência, o meia tocou para Iñaki Williams, antes da bola chegar no atacante, Varene fez um corte providencial.

Aos 29', Bale inverteu a jogada para Asensio. Dentro da área, o camisa 20 pegou de primeira e bateu cruzado, mas Simón conseguiu espalmar. A reposta não time do País Basco não demorou. Em contra-ataque, De Marcos escapou da marcação de Courtois e cruzou rasteiro, Williams tentou pegar de letra, mas a bola sobrou com Muniain que escorou para o fundo das redes. 1 a 0.

Tentando conseguir o empate, Modric recebeu no meio-campo. O camisa 10 avançou e arriscou o chute de fora da área. A bola foi no cantinho esquerdo, teve que se esticar todo para conseguir defender Simón e deu rebote, no qual, a zaga tirou de qualquer maneira.

No segundo tempo, uma chance favorável para os Galáticos : uma falta na intermediária. Bale faz uma boa cobrança, o goleiro soca e Sérgio Ramos tenta, mas acaba finalizando em cima de Simón.

Aos 63', a estrela de Julen Lopetegu brilhou. O comandante colocou Isco na partida. Kroos colocou Bale para correr, o galês cruza para a pequena área, o camisa 22 se antecipou da marcação e cabeceio para o gol. 1 a 1.

O Real Madrid volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (19). A equipe Merengue encara a Roma, pela primeira rodada da Champions League. Do outro lado, Athletic Bilbao enfrenta o Betis pela quinta rodada da La Liga, no domingo (23).