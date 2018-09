Após derrota, Tedesco vê melhora no Schalke 04, mas alerta: "Precisamos voltar aos trilhos logo"

O Schalke 04 não conseguiu tirar três pontos e garantir sua primeira vitória na temporada 2018/19 da Bundesliga. Neste sábado (15), no Borussia Park, pela 3ª rodada do campeonato, o Borussia Mönchengladbach venceu o time azul por 2 a 1. O treinador do time dos mineradores, Domenico Tedesco, analisou o bom jogo que a equipe realizou hoje. Também garantiu que mesmo com o péssimo início de temporada da equipe, eles tendem a apresentar uma melhora nos próximos desafios.

"Ninguém está feliz com o resultado de hoje. Alguns dos jogos recentes definitivamente não foram bons, mas hoje não foi tão ruim assim. Apesar do resultado, ainda estamos indo na direção certa. Nosso jogo de pressão e geral foi eliminado nos primeiros 15 minutos, principalmente até o início. Eles nos pegaram de surpresa desde o começo. Senti que depois disso nos estabilizamos, e depois de discutir algumas coisas no intervalo, melhoramos nosso jogo no segundo tempo. Se continuarmos trabalhando assim, é apenas uma questão de tempo para que possamos celebrar mais gols e depois alguns pontos" afirmou.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

Os próximos jogos do Schalke preocupam o comandante, que declarou estar focado e afirmou depositar 100% de trabalho para um melhor resultado.

"Queremos voltar aos trilhos nos próximos jogos. O Porto e o Bayern de Munique são dois adversários muito difíceis, mas estamos sempre ansiosos por jogar esse tipo de equipa. Os rapazes estão dando tudo de si e o clima ainda é positivo" explicou.

O atacante Mark Uth mostrou-se decepcionado com os números do time nos últimos jogos da Bundesliga. Ele ressaltou a palavra de Domenico de que seu próximo oponente, Bayern de Munique, é a única preocupação da equipe no momento.

"Claro, este não é o começo da temporada que estávamos esperando. Damos tudo de nós, trabalhamos duro, não paramos de correr - mas às vezes a sorte simplesmente não está lá e isso dói. Precisamos continuar trabalhando e vamos superar esse problema de azar, tenho certeza disso. O nosso próximo jogo da Bundesliga é contra o Bayern, sabemos que não vai ser fácil, mas temos que acreditar em nós mesmos" disse o atacante.

O Schalke 04 inicia a disputa pela Champions League na próxima terça-feira (18) contra o Porto, em casa na Veltins Arena, às 16h.