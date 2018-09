Voltando de suspensão por doping, João Pedro marca e Cagliari empata com Milan

Desperdiçando muitas chances, o Milan finalizou muito mais, porém, não foi capaz de buscar a virada contra o Cagliari. Neste domingo (16), na Sardegna Arena, o time da casa saiu na frente com gol do brasileiro João Pedro, que fez seu primeiro jogo depois de cumprir seis meses de suspensão por doping. Higuaín, já no segundo tempo, fez o primeiro com a camisa rossonera e garantiu o 1 a 1, em jogo válido pela quarta rodada da Serie A.

Logo aos quatro minutos, Pavoletti recebeu lançamento de Srna nas costas da defesa, bateu cruzado e acertou a trave. No rebote, João Pedro apareceu livre no meio da área e Donnarumma não conseguiu evitar o 1 a 0. O Cagliari continuou sendo o melhor time na primeira etapa, e Barella chegou a acertar a trave rossonera. O Milan, aos poucos, conseguiu se rearrumar no jogo e, dos 25 para frente, passou a tomar o controle. Aos 26, Bonaventura recebeu cruzamento de Calabria, antecipou o zagueiro e finalizou livre, mas mandou para fora, na melhor chance do time na primeira etapa.

Já no segundo tempo, o Milan foi dominante e criou mais chances. No total, foram 20 finalizações dos visitantes, contra seis do Cagliari - duas certas de cada time, no entanto. Na posse de bola, superioridade grande dos rossoneri: 60%. Aos 10, em pressão na saída de bola exercida por Kessié, a bola dividida sobrou para Higuaín, que driblou Cragno e só tocou para empatar: 1 a 1.

Precisando da vitória, o Milan tentou pressionar e se abriu, deixando o jogo mais aberto, porém sempre criando as melhores chances, principalmente com Bonaventura e Higuaín. Apesar das boas chances, o Cagliari conseguiu se segurar e garantiu um precioso empate diante de sua torcida.

Com um jogo a menos, o Milan ocupa o 14º lugar, com quatro pontos - caso vença seu jogo pendente, sobe para quarto. No próximo domingo (23), o time rossonero recebe a Atalanta, às 13h. Já o Cagliari ocupa a 12ª posição, com cinco. No sábado (15), os sardos enfrentam o Parma no Ennio Tardini, às 10h.