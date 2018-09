Pulisic marca no fim e Borussia Dortmund bate Club Brugge na Champions League

Na tarde desta terça-feira (18), ocorreram as partidas de abertura da Uefa Champions League. Fazendo sua estreia fora de casa no torneio, o Borussia Dortmund foi até a Bélgica visitar o Club Brugge no Jan Breydel. E com um gol solitário de Pulisic, os alemães venceram por 1 a 0.

Com esse resultado, a equipe auri-negra fica na segunda colocação, com 3 pontos, mesma situação do Atlético de Madrid, que venceu o Monaco. No lado perdedor, os belgas dividem as últimas posições com os franceses, também zerados.

O Brugge tem compromisso no domingo (23), diante do KRC Gent, ás 09h30 (de Brasília), na Arena Ghelanco, pelo Campeonato Belga. Já o BVB também joga fora de casa, mas no sábado (22). Eles enfrentam o Hoffenheim, ás 10h30 (de Brasília), na Rhein-Neckar Arena, pela Bundesliga.

Ambos os times voltam a campo pela Liga dos Campeões no início do mês que vem, precisamente no dia 3, quarta-feira. O Dortmund recebe o Monaco no Signal Iduna Park, ás 16h (de Brasília). Já os belgas tem o líder Atlético de Madrid pela frente, no mesmo dia e horário, no Wanda Metropolitano.

O jogo

Os donos da casa tiveram a iniciativa durante boa parte do primeiro tempo. Mais a vontade, eles chegavam com certa facilidade pelas laterais, mas a conclusão não era das melhores. Tanto que a chance que mais tirou suspiros dos torcedores na etapa inicial ocorreu aos 37, em uma bomba de Denwsil, que passou raspando a trave direita de Burki.

Até o intervalo, os números eram parelhos em finalizações, com 8 a 7 para os belgas, mas apenas dois deles foram em direção ao gol, contra um único chute dos alemães. Na posse de bola, o BVB tinha tinha mais de 59% do tempo.

A etapa complementar não foi diferente. As duas equipes pareciam pouco inspiradas na frente e a partida se concentrava bastante no meio-campo.

Aos 59, Vormer fez falta em Marius Wolf próximo a entrada da área e Reus foi para a cobrança. O camisa 11 chutou colocado, mas ela saiu fraca, em direção a esquerda do gol. Eles ainda tiveram outra ótima chance aos 74. Kagawa avançou pelo meio, tocou para Reus, que fez o pivô e deixou Pulisic frente a frente com Letica, mas o arqueiro croata saiu bem.

Já próximo do fim, quando o relógio batia a casa dos 83 minutos, os belgas perderam a melhor chance que tiveram em todo o jogo. Em boa trama de Cools, ele deixou Openda na boa. O atacante avançou e ao entrar na área, bateu em cima do goleiro. E como a famosa frase diz: Quem não faz, leva.

Um minuto após o lance, o primeiro e único gol do confronto saiu. O volante Dahoud infiltrou pelo, tentou o toque para Reus, que tentou um leve desvio, mas ela foi em direção ao zagueiro Mitrovic. O camisa 25 foi afastar e mandou a bola em cima de Pulisic. Com um pouco de sorte, o americano assistiu ela encobrindo o arqueiro adversário e morrendo no fundo das redes. Gol para decretar a vitória do Borussia na Bélgica.