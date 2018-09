Messi anota três, Dembélé marca golaço e Barcelona goleia PSV em estreia na Champions League

Nesta terça-feira, o Barcelona enfrentou o PSV em sua estreia na Uefa Champions League. Jogando em casa, no Camp Nou, o time espanhol não tomou conhecimento dos adversários holandeses e goleou por 4 a 0, com um show de sua principal estrela: Lionel Messi.

Com a vitória, o Barça assume a liderança do grupo, com 3 pontos e o PSV amarga a última colocação. Os blaugranas voltam a campo no domingo (23), ás 15h45, contra o Girona, pela La Liga. Já o Boeren terá o clássico contra o Ajax pela frente. O encontro acontece no mesmo dia, ás 11h45.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

Primeiro tempo

A primeira chegada com perigo foi feita pelos visitantes. Aproveitando a pixotada de Sergi Roberto, o uruguaio Gaston Pereiro pegou a sobra na entrada da área e bateu de primeira, forte em direção ao gol, mas a bola subiu demais. Eles seguiram em cima e aos 13, por pouco abriram o placar. Bergwijn carregou pelo lado esquerdo, gingou em frente a Pique e chutou colocado, com ela tirando tinta da trave.

Aos 19, Messi avançou pelo meio, achou espaço entre os defensores e tocou para Suárez. O centroavante chegou batendo, mas o chute saiu mal. Momentos depois, Coutinho levantou na área e uruguaio tentou o cabeceio, porém, saiu fraco demais, sem trabalho para o arqueiro. Já aos 26, foi a vez de Sergi Roberto arriscar de fora da área e Zoet pegar em dois tempos.

Faltando exatamente 15 minutos para o intervalo, o Barça conseguiu uma falta próxima a área. Como é de praxe, Lionel Messi foi para a cobrança. E em um chute certeiro, o argentino encaixou a bola no ângulo e abriu o placar no Camp Nou.

Após o gol, os donos da casa se animaram e encurralaram a equipe holandesa de vez. Aos 34, Suárez viu o goleiro adiantado e resolveu bater do meio campo, mas Zoet se recuperou e salvou. Quando já chegávamos ao final da primeira etapa, Luuk De Jong achou espaço, partiu pelo meio e mandou um petardo para fora.

Segundo tempo

A etapa complementar parecia ser mais agitada que os primeiros 45 minutos e Messi fez questão de animar ainda mais o jogo. Logo com apenas três minutos de bola rolando, o camisa 10 arrancou pelo meio, finalizou no meio do gol e obrigou Zoet a defender em dois tempos.

Aos 57, foi a vez de Coutinho dar trabalho ao goleiro holandês em mais um chute da entrada da área. Em sua jogada tradicional, o brasileiro cortou para o meio e finalizou colocado, mas a bola foi espalmada em direção ao escanteio. Quando o relógio batia a casa dos 74, Coutinho fez jogada entre a defesa, tocou para Suárez, mas quando ia devolver, optou pelo chute e ela foi direto na trave.

A partir dos 70 minutos, o Barcelona, que já tomava conta da partida, optou por resolver tudo de uma vez. Primeiro com Dembélé. O ponta francês driblou dois defensores de uma só vez, arrancou e finalizou colocado, no canto, para marcar o segundo.

Dois minutos após ampliar o placar, os espanhóis trataram de marcar o terceiro. Rakitic deu um leve toque de cobertura e Messi apareceu para definir a jogada. A equipe ainda conseguiu ficar com um menos para os momentos finais, após Umtiti levar o segundo amarelo e ser expulso pelo árbitro.

Entretanto, isso não acabou com o momento dos blaugranas. Já aos 86, Suárez arranjou ótima enfiada de bola para Messi, que bateu na saída do goleiro e fez o quarto, fechando a goleada espanhola na estreia da Liga dos Campeões.