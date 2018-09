Apesar da vitória do Borussia Dortmund, Lucien Favre admite jogo difícil:"Temos muito a fazer"

O Borussia Dortmund estreiou na Champions League nesta terça-feira (18) com uma vitória diante do Club Brugge por 1 a 0, no estádio Jan Breydel. Com gol do norte-americano, Christian Pulisic, o time ocupa o segundo lugar, com 3 pontos, no grupo A, integrado por Atlético de Madrid, Monaco e o time belga. O técnico Lucien Favre aproveitou para apontar erros durante os dois tempos da equipe alemã. O técnico não se mostrou contente com o desempenho, mesmo com boas chances criadas.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

"No primeiro tempo nós jogamos nosso próprio jogo, tivemos mais posse de bola. Mas começamos com confiança também no segundo tempo e isso torna o resultado final um pouco duro. No final, eles estavam cansados, mas foi difícil, foi muito difícil para nós. Eles são campeões belgas e eles trabalharam duro. Nós não nos movemos o suficiente no primeiro tempo, e é por isso que nos esforçamos para criar chances" afirmou.

O comandante afirmou que tem peças importantes no elenco, além de contar com grandes jóias promissoras. Garantiu que muito trabalho ainda precisa ser feito para apresentarem um bom futebol.

"Nós estamos satisfeitos que nós ganhamos. Mas temos tido problemas e muito a fazer. É uma coisa boa que vencemos, mas não devemos exagerar as expectativas. Temos muitos jogadores jovens, leva tempo para jogar bem. Acho que só precisamos continuar assim e os pontos se seguirão" ressaltou Favre.

O próximo desafio do Borussia Dortmund acontece neste final de semana, no sábado (22), às 10h30, pela 4ª rodada da Bundesliga, contra o Hoffenheim, na Rhein-Neckar Arena. Já pela Champions League, enfrenta o Monaco na quarta-feira (03) às 16h, em casa no Signal Iduna Park.