Manchester United sofre no início, mas Pogba decide e bate Young Boys na estreia da UCL

Na abertura do Grupo H da UEFA Champions League, o Young Boys-SUI recebeu o Manchester United-ING, no Stade de Suisse, em Berna (SUI). Com grande atuação do francês Paul Pogba, que marcou dois gols, e deu a assistência para o terceiro marcado por Martial, a equipe inglesa venceu por 3 a 0.

Com o resultado, o United terminou a rodada na liderança da chave, e receberá o Valencia-ESP, na próxima rodada, em Manchester. Já a equipe suíça, lanterna pelo saldo de gols, irá até Turim, enfrentar a Juventus-ITA.

A primeira chegada do jogo foi do Manchester, mas Lukaku não alcançou o cruzamento de Dalot. Depois, começou a pressão dos donos da casa. Mbabu passou fácil por Shaw e cruzou, mas Hoarau não alcançou. Aos 8, novamente Mbabu cruzou, e dessa vez achou o atacante suíço na área, mas o toque de Hoarau foi pela linha de fundo.

Melhor em campo, até então, pelo United, Dalot arrancou e só parou após finalizar nas mãos de Von Ballmoos. Aos 17, Camara aproveitou o espaço e arriscou de longe, forçando uma grande defesa de De Gea. Os suíços tiveram duas boas chances em sequência aos 31, mas Fassnacht e Sulejmani não conseguiram acertar o alvo.

Três minutos depois, De Gea fez praticamente um milagre após mais uma finalização de Fassnacht, e espalmou para escanteio. Aos 35, um minuto depois, acabou o sofrimento dos Diabos Vermelhos: Pogba tabelou com Fred e bateu colocado, para marcar um belo gol, United 1 a 0.

O gol abalou a confiança do Young Boys, que se viu nas cordas aos 43 minutos. Shaw buscou o cruzamento pela esquerda, a bola bateu no braço de Mbabu, que estava colado ao corpo, mas o árbitro alemão marcou pênalti. Na cobrança, novamente Pogba bateu e correu para o abraço: Manchester 2 a 0, e assim acabou a primeira etapa.

No segundo tempo, Martial quase teve a primeira chance, mas acabou cercado ao invadir a área e perdeu a bola. Aos 4, Rashford deixou Lukaku na cara do gol, mas o camisa 9 parou em Von Ballmoos. No minuto seguinte, Smalling cortou a cabeçada de Sulejmani com o ombro, e o árbitro mandou a partida seguir, ignorando os pedidos de pênalti.

Assalé quase diminuiu após uma boa jogada individual, aos 12, mas a finalização parou em De Gea. No minuto seguinte, foi a vez de Fassnacht chutar forte, mas novamente o goleiro espanhol segurou firme. A resposta do United, aos 21, foi fatal: Pogba arrancou com velocidade, não foi fominha, e serviu Martial, que definiu a partida, 3 a 0.

Aos 27, apoiado pelos torcedores que cantam muito, o Young Boys seguiu em busca do gol, mas Aebischer finalizou para fora. Dois minutos depois, após escanteio, Camaro cabeceou firme, mas a bola foi para fora. Com a partida praticamente definida, os dois treinadores fizeram mudanças nas equipes.

Aos 38, Martial tocou para Mata, que buscou a finalização forte mas a bola passou por cima do gol suíço. Dois minutos depois, Ngmaleu obrigou De Gea a fazer mais uma defesa segura na partida. No minuto final, os donos da casa ainda pediram pênalti de Luke Shaw, mas não havia tempo para mais nada, e a vitória do Manchester United foi consumada.