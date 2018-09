Niko Kovac celebra vitória do Bayern e afirma: "Queremos ir longe na Champions"

Na tarde desta quarta-feira (19), pela rodada de estreia do Grupo E na UEFA Champions League, o Bayern de Munique venceu, no Estádio da Luz, a equipe do Benfica pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Lewandowski, aos 10 minutos e Renato Sanches, aos 54 minutos.

Após o apito final, o técnico Niko Kovac falou, em entrevista coletiva, sobre a importância de começar com o pé direito nas competições disputadas por sua equipe. Além disso, também rasgou elogios ao Benfica.

"Queríamos ter um bom começo na Bundesliga e na Liga dos Campeões. Sabíamos que o Benfica tem uma equipe extremamente boa. Eles têm uma abordagem direta e tentam terminar rapidamente", afirmou.

O treinador considera que o placar poderia ter sido maior, pois, em suas palavras, sua equipe não conseguiu explorar ao máximo seu adversário: "Tivemos que lutar, tivemos muitas chances mas não conseguimos tirar o máximo proveito deles, poderíamos ter encerrado antes".

Também mostrou-se ambicioso e confiante para conseguir bons resultados na temporada: "Queremos ir longe na Champions League. Temos que manter o foco, sabemos que estamos sendo caçados por todos", concluiu.

O Bayern de Munique volta aos gramados no dia 22 de setembro, às 13h30, quando visita o Schalke 04, na Veltins-Arena, pela quarta rodada da Bundesliga.