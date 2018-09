Com pé direto! Sevilla vence Standard Liège com goleada na estreia da Europa League

Nesta quinta-feira (20), o Sevilla recebeu o Standard Liège pela primeira rodada da fase de grupos da UEFA Europa League e venceu por 5 a 1, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Os gols foram marcados por duas vezes por Banega e Ben Yeder. Vázquez completou para os donos da casa. Já Djenepo descontou para os visitantes.

Mesmo com esse placar, a posse de bola das duas equipes ficou equilibrada; o jogo terminou com 51% para o time da casa contra 49% para os visitantes. O que não teve esse equilíbrio foram as chances de gol: 19 para o Sevilla e apenas 7 para o Standard.

O placar foi inaugurado aos 8 minutos do primeiro tempo com um golaço de falta, em que Banega cobrou com perfeição.

Os visitantes chegaram ao empate, com Djenepo, aos 39. Porém esse placar durou apenas 2 minutos, quando Vázquez recebeu de Navas, deixando os donos da casa na frente de novo.

No segundo tempo teve chuva de gols também. Aos 49 minutos, o Ben Yeder já marcava o terceiro para os donos da casa. Ele mesmo ampliou o placar aos 70 minutos. Quatro minutos depois, Vanheusden comete pênalti em cima de Vázquez. Banega converte a cobrança e fecha o placar: 5 a 1.

Próximas Partidas

O Sevilla, após essa goleada, joga pela La Liga, contra o Levant, fora de casa. A partida será no domingo (23). Já o Standard joga pela Pro Liga também no domingo (23), contra o Anderlecht, fora de casa.