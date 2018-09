Bruno Genésio comemora vitória do Lyon sobre Manchester City: "É um feito, simplesmente"

A estreia do Lyon na UEFA Champions League não poderia ser melhor. A equipe francesa foi até a Inglaterra e venceu Manchester City, por 2 a 1, no Etihad Stadium. Os Les Gones conquistaram os primeiros três pontos na competição, terminando a rodada na liderança do grupo F.

O técnico Bruno Genésio, em entrevista coletiva, comemorou a vitória fora de casa. Mas confessou que não considera essa sendo a sua maior conquista no torneio.

"Estou muito orgulhoso dos meus atletas. Eu tinha uma verdadeira equipe. Poucas equipes podem vir aqui para vencer na Liga dos Campeões. Eu não diria que esta é a maior façanha. É um feito simplesmente", disse.

O lateral-esquerdo brasileiro Rafael valorizou o trabalho coletivo, demonstrado pelos visitantes. Ele também explicou porque pediu substituição, aos 30 do segundo tempo.

"Estou feliz pela equipe que mostrou grandes coisas esta noite. A primeira metade é perfeita. Eu tive um pouco de dor no joelho no final é por isso que eu pedi para sair", finalizou.

O próximo confronto do Lyon será o clássico contra o Olympique de Marseille. A partida será disputada no Parc Olympique Lyonnais e terá início às 16h (Horário de Brasília).