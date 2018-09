Com gol de Willian, Chelsea vence  PAOK na estreia da Europa League

A UEFA Europa League começou na tarde desta quinta-feira (20). Pela primeira rodada do Grupo L, o Chelsea derrotou o PAOK, da Grécia, por 1 a 0, no Estádio Toumba. O gol solitário foi marcado pelo brasileiro Willian.

Os Blues tiveram o amplo domínio do jogo. Mantiveram o 70% de posse de bola no campo ofensivo. Com 22 finalizações, cinco foram em direção ao gol. Já Águia de Duas Cabeças conseguiu dar três chutes e somente um foi para o lugar certo.

O placar foi inaugurado aos seis minutos do primeiro tempo. Barkley partiu em velocidade e tocou para Willian. O brasileiro invade a área e finaliza na saída do goleiro. 1 a 0.

Pressionando a saída de bola do adversário, Rüdiger deu um bom passe de profundidade para Álvaro Morata, mas o atacante não dominou direito e bateu para fora. Na sequência, o espanhol recebeu de Willian, na entrada da pequena área deixou a zaga no chão e chutou para fora.

Aos 37’, Marcos Alonso enxergou Pedro livre no lado direito e inverteu a jogada. O camisa 11 entrou na área, tentou chutar cruzado, mas foi interceptado por Paschalakis.

Assim que o árbitro deu início ao segundo tempo, a equipe inglesa permaneceu com o domínio. No entanto, estava com dificuldades de achar espaço e quando conseguia faltou caprichar no passe final.

Aos 48', Pedro roubou a bola dentro da área e cruzou, Barkley tentou cabecear mas a bola bateu em Morata. Willian ficou com a sobra, mas pegou e mandou para fora.

A comemoração do segundo tento quase aconteceu com Rüdiger. Após cobrança de escanteio, Barkley deu passe de cabeça para o alemão. O defensor dominou e finalizou com o pé esquerdo, mas a bola passou milímetros do gol da Águia de Duas Cabeças.

Aos 78', Fàbregas colocou Morata livre na grande área, o camisa 29 empurrou a bola para o fundo do gol, mas o juiz Alberto Undiano Mallenco marcou impedimento.

Na reta final, o time grego deixou sua participação no duelo. Vieirinha arriscou na intermediária, Jabá tentou esticar o pé, porém, a bola foi para fora. Contudo, quem assustou Arrizabalaga foi Biseswar. O meia fez lançamento em direção ao centro do gol, o arqueiro espanhol tirou com as pontas do e mandou para escanteio.

Nós acréscimos, Kaddouri empurrou Pedro na entrada da área. Em jogada ensaiada dos Leões, Giroud cobrou forte e a bola foi parar longe.