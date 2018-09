Arsenal toma dois gols no fim, mas vence Vorskla de forma tranquila na estreia da UEL

Partida válida pela primeira rodada do Grupo E da Uefa Europa League 2018-19, no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra

Poupando alguns titulares e com a estreia do goleiro Bernd Leno, o Arsenal passou fácil pelo Vorskla, da Ucrânia, por 4 a 2, na primeira rodada do Grupo E da Uefa Europa League. nesta quinta-feira (20). Aubameyang, duas vezes, Welbeck e Özil fizeram para os gunners, enquanto Chesnakov e Sharpar descontaram para os ucranianos.

Na primeira etapa, o Arsenal foi um time dominante na posse de bola - 62% -, mas não foram tantas chances de gol. O Vorskla conseguiu se fechar e inibiu a criação de jogadas do time inglês, que fechou a primeira etapa com sete chutes, contra dois dos ucranianos.

Mesmo sem ser brilhante, porém, os gunners conseguiram seu gol na qualidade de seus jogadores. Aos 32, Iwobi fez jogada pela esquerda, cruzou para a área e Aubameyang bateu no contrapé do goleiro Shust para abrir o placar em Londres: 1 a 0.

Com a desvantagem, o Vorskla afrouxou a sua marcação, e o Arsenal por pouco não ampliou. Aos 43,44 - Aubameyang recebeu passe em boa posição, ajeitou o corpo e finalizou com categoria, carimbando a trave. Na sequência, Mkhitaryan recebeu de Iwobi, girou para cima da marcação e bateu colocado com muito perigo, mas Shust voou e espalmou.

Na segunda etapa, toda a consistência defensiva mostrada pelos visitantes na primeira etapa se esvaiu. Aos dois, Iwobi se atrapalhou em arrancada pela esquerda, mas passou a bola para o lado e Mkhitaryan levantou na cabeça de Welbeck, que tirou do goleiro para fazer 2 a 0.

A partir daí, o Arsenal passou a empilhar chances. Aos quatro, desde de um chutão do Leno, a zaga do Vorskla tirou mal, Aubameyang avançou com espaço pela esquerda e cruzou na segunda trave para Welbeck, que chegou finalizando de carrinho, e mandou com perigo. Dois minutos depois, Iwobi cruzou com espaço da esquerda, Aubameyang apareceu livre e finalizou de sem pulo, mandando por cima do gol de Shust.

O terceiro gol finalmente veio aos 10. Após avanço de Torreira, Aubameyang deu sorte para driblar Artur, abriu espaço e finalizou com muita categoria da entrada da área para fazer 3 a 0. O ritmo, a partir daí, diminuiu, com o Arsenal controlando a partida sem muito ímpeto, diante de um rival com poucas armas ofensivas.

Aos 29, quase que naturalmente, o Arsenal transformou a vitória em goleada. Sokratis cavou na área, Lichtsteiner levantou na segunda trave e Özil, sem goleiro, tocou com muito espaço para fazer o 4 a 0. Dois minutos depois, em cobrança de falta lateral, Chesnakov aproveitou a lambança da defesa do Arsenal, que perdeu as divididas na entrada da área e bateu bonito de canhota para descontar.

A reta final teve o Arsenal mais conservador e sem se arriscar, e o jogo se encaminhou para a reta final sem muitas emoções. Já aos 49, no último lance do jogo, Rebenok cruzou da esquerda e Sharpar, que finalizou da entrada da área com categoria e fechou o placar em 4 a 2.

No outro jogo do grupo, o Sporting venceu o Qarabag por 2 a 0, gols de Raphinha e Jovane Cabral. Na próxima rodada, o Arsenal viaja ao Azerbaijão, enquanto o Vorskla recebe o time português. Ambos os jogos acontecerão no dia 4/10, às 13h55 (horário de Brasília).

Pela Premier League, o Arsenal recebe o Everton, no domingo (23), às 12h. No mesmo dia, às 13h30, o Vorskla joga em casa contra o Zorya, pela Premier League Ucraniana.