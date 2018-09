Zieler tem grande atuação e garante empate do Stuttgart contra Fortuna Düsseldorf

Abrindo a quarta rodada da Bundesliga, o Stuttgart recebeu a equipe do Fortuna Dusseldorf na Mercedes-Benz Arena nesta sexta-feira (21). Com uma atuação brilhante do goleiro Zieler, os donos da casa seguraram a pressão e ficaram no 0 a 0.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

A F95 pulou da décima para a oitava colocação, com cinco pontos na liga, enquanto os suábios se mantiveram na parte debaixo da tabela, sem nenhuma vitória no torneio e com apenas dois pontos. Ambos os times voltam a campo no meio da semana, pelo Campeonato Alemão.

Na quarta-feira (26), o Stuttgart vai até a Saxônia onde enfrenta o RB Leipzig na Red Bull Arena, ás 15h30 (de Brasília). Já o Fortuna recebe o Bayer Leverkusen na ESPRIT Arena, ás 13h30 (de Brasília).

O jogo

A primeira etapa foi bastante equilibrada e com as duas equipes bem abertas. Logo aos 13, Morales avançou pelo meio, mandou forte e a bola subiu no travessão. Dois minutos depois, em levantamento na área, Mario Gomez testou em direção ao gol, mas cabeceou torto em direção a rede no lado de fora.

Os donos da casa tiveram duas boas chances aos 34 minutos. Primeiro com Pavard, batendo cruzado e Rensing desviando com as pontas do dedo. O goleiro trabalhou bem novamente em seguida, em bomba de González que foi espalmada.

Com o 0 a 0 no placar, as duas equipes foram para o intervalo em um momento de crescimento do jogo. A etapa complementar começou diferente e com o Fortuna tendo total domínio das ações. A primeira chegada foi aos 50, em escanteio. Bola levantada na área, Kaminski desviou de cabeça, Raman mandou ela no meio da confusão e Ayhan pegou de primeira, mas Zieler espalmou novamente para tiro de canto. Na sequência, Zimmer cruzou e o arqueiro do Stuttgart se esticou todo para salvar sua equipe.

Aos 64, os suábios conseguiram o desafogo e quase abriram o placar na Arena Mercedes-Benzs. O lateral Andreas Beck cruzou da direita e Gentner tentou pegar de primeira. Porém, o capitão chutou mal, torto e ela saiu por cima da trave.

Já no final, aos 82, Morales invadiu a área, limpou um defensor e sem pestanejar, bateu rasteiro. Baumgartl chegou a desviar, mas a bola foi em direção ao gol e Zieler defendeu com o pé. Aos 86, em mais uma cobrança de escanteio, Bodzek levantou e Ayhan surgiu no meio dos defensores para cabecear firme para o gol. Mas o goleiro dos suábios fez questão de estragar a festa novamente e evitou que abrissem o placar. Final em 0 a 0 e decepção dos atuais campeões da segundona alemã, que poderiam ter saído com um resultado melhor.