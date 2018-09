Com show de James, Bayern de Munique vence Schalke 04 e se mantém na ponta da Bundesliga

O Bayern de Munique visitou o Schalke 04, na Veltins Arena, na tarde deste sábado (22), em jogo válido pela quarta rodada da Bundesliga. A partida terminou com uma vitória da equipe da Baviera, pelo placar de 0 a 2.

Mesmo fora de casa, Bayern domina o primeiro tempo

Apesar de ter jogado fora de casa, o Bayern dominou totalmente a primeira etapa, e não deu chances para os Azuis oferecerem perigo. Os bávaros terminaram esta com uma média de 70% de posse de bola, finalizando com muito mais perigo que a equipe de Gelsenkirchen.

Aos 5 minutos, Thomas Muller recebeu bola do lateral Alaba, mas chutou por cima do gol. Com 8 minutos, o time de Munique já abriu o placar. Após escanteio, James Rodríguez apareceu sozinho na primeira trave e colocou, de cabeça, a bola no fundo das redes. 1x0 Bayern.

Nos 15, Di Santo carregou a bola pelo lado direito, entrou na área, chutou cruzado e parou nas mãos de Neuer. Aos 20, Alaba chutou muito forte de fora da área, e obrigou o goleiro Fahrmann a se esticar para defender. Um minuto depois, depois de escanteio cobrado por James, Lewandowski cabeceou, e a bola raspou no travessão.

Aos 24 minutos, Lewandowski deixou James na cara do gol, que tentou colocar a pelota por cima do goleiro do Schalke, mas não obteve sucesso. Nos 28, Alaba cobrou falta de fora da área e a bola foi no travessão. Quase empate do Bayern.

A primeira etapa teve seu fim, e os bávaros foram hegemônicos nas estatísticas. Foram 8 chutes a 4; 5 escanteios a 0; 32 a 26 em duelos ganhos. Também obtiveram o controle da posse de bola, com 69 a 31%.

Com mais domínio, bávaros ampliam placar e administram vantagem no segundo tempo

A segunda etapa iniciou-se, e a equipe da Baviera continuou com domínio da posse de bola, além de ter tido muito mais chances de ampliar o marcador.

Com 49 minutos, após ter sido deixado na cara do gol por Ribéry, James perdeu gol incrível. Aos 62, o mesmo James invadiu a área, e foi derrubado por Schopf. Pênalti. Lewandowski foi para bola e converteu a penalidade. Bayern 2 a 0.

Nos 69 minutos, o Schalke tentou descontar a vantagem dos bávaros. Embolo entrou na área, mas teve seu chute travado. 8 minutos depois, Alaba cobra falta de fora da área no ângulo e o goleiro Fahrmann salva os Azuis de mais um gol.

Aos 85, Gnabry (entrou no ligar de Ribéry) recebeu um lançamento pelo lado esquerdo, bateu cruzado para o gol e a bola passou do lado da trave. Bávaros quase ampliam o marcador.

O Bayern de Munique volta aos gramados na próxima terça-feira (25), às 15h30, quando recebe o Augsburg, na Allianz Arena, pela quinta rodada do Campeonato Alemão. Já o Schalke 04 visita o Freiburg, na terça-feira (25), também às 15h30, no Estádio Schwarwald.