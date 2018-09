Hecking admite que Borussia Mönchengladbach mereceu revés: "Podemos nos culpar"

Diante de 52 mil torcedores, o Borussia Mönchengladbach foi derrotado pelo Hertha Berlin por 4 a 2, no Estádio Olímpico de Berlim, pela 4ª rodada da Bundesliga. Com o tropeço, a equipe da Renânia do Norte-Vestfália ocupa a 7ª posição, com sete pontos.

O treinador Dieter Hecking confessou que os Potros mereceram o resultado. Para ele, a equipe não soube se comportar defensivamente, no qual, será corrigido.

"Nós não defendemos bem e enfrentamos uma boa equipe do Hertha. E, embora tenhamos conseguido assumir a liderança, não podemos estar sofrendo um empate direto assim. Então voltamos ao 3 a 2 e antes de pensarmos em montar um retorno, virou para 4 a 2. Nós só podemos nos culpar hoje. Nós simplesmente não éramos incisivos o suficiente na defensiva. Berlim apontou algumas questões para nós hoje e nós temos que resolvê-las", revelou.

Matthias Ginter também lamentou a derrota e destacou que o Gladbach não estava 100% concentrado. Apesar disso, exaltou a qualidade apresentada pela Velha senhora.

“Nós simplesmente não entramos no nosso ritmo hoje. Algo estava desligado desde o início. Cometemos muitos erros bobos, demos a bola com demasiada facilidade, muitas vezes e não fomos suficientemente físicos. Tivemos a sorte de assumir a liderança [do placar] e depois conseguimos conceder o mesmo gol duas vezes em questão de minutos. Fizemos isso muito fácil para Hertha. Nós os convidamos a usar a nossa área, mas para sermos justos com eles, eles fizeram um ótimo trabalho. Quando você concede quatro gols fora de casa, não pode esperar sair com nada”, concluiu.

O Borussia Mönchengladbach enfrenta o Eintracht Frankfurt na próxima quarta-feira (26), às 15h30 (de Brasília), no Borussia-Park, pela 5ª rodada do Campeonato Alemão.