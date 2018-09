Mesmo com derrota, Domenico Tedesco vê bom desempenho do Schalke 04  contra o Bayern

A saga continua. O Schalke 04 perdeu para o Bayern de Munique, por 2 a 0, neste sábado (22), na Veltins-Arena, pela 4ª rodada da Bundesliga. Ao todo, são oito que os Azuis Reais em seus domínios. Com o resultado, a equipe de Gelsenkirchen ocupa amarga 17ª posição - sem nenhuma pontuação.

+ Procurando camisas dos times da Bundesliga com desconto? Vai na Futfanatics

O técnico Domenico Tedesco comentou que esperava mais, já que os seus comandados realizaram uma boa partida. No entanto, expressou que o time acabou se acomodando durante o duelo.

“Estamos um pouco desapontados com este ponto, pois senti que realmente jogamos bem. Nós os pressionamos bem, estávamos mentalmente fortes e mostramos uma verdadeira fome para ganhar as segundas bolas. Tentamos jogar a bola no campo ofensivo, a fim de criar chances para nós mesmos. Nós já tínhamos tido chances de ir em frente antes de 1 a 0, mas depois eu sinto que estávamos um pouco passivos depois de seguir em frente. Talvez nossos atletas tivessem começado a ficar sem fluxo, já que trabalharam tanto. Não é fácil marcar e incomodar os meias do adversário como Mark e Breel fizeram esta noite”, frisou.

Tedesco ainda revelou que ficou na dúvida sobre o pênalti marcado. Contudo, reforçou que a forma como os Azuis jogarão diante do Gigante da Baviera mostra que estão no caminho certo.

“A maneira como demos o gol foi tão frustrante. Eu não vi nenhum contato para a segunda penalidade, e se houvesse, então era mínimo. Eu não acho que você pode dar um cartão por isso. No entanto, demos outro passo na direção certa hoje”, concluiu.

O Schalke 04 encara o Freiburg na próxima terça-feira (25), às 15h30 (de Brasília), no Schwarzwald-Stadion, pela 5ª rodada do Campeonato Alemão.