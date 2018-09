Diego Simeone exalta controle do Atlético de Madrid na vitória sobre Getafe

Na tarde deste sábado (22), o Atlético de Madrid viajou 13km pela capital espanhola para enfrentar o Getafe pela La Liga. O clube espanhol dominou a partida e conseguiu se reencontrar com as vitórias e assim dormir na 5° posição com 8 pontos ganhos.

Diego Simeone após a partida, concedeu entrevista coletiva à imprensa e se mostrou contente com o placar, mas também muito satisfeito com o controle de jogo que a equipe Colchonera propôs.

"Acho que foi o jogo da liga que controlamos mais minutos. O começo foi bom. Entendemos onde poderíamos machucá-los e isso gerou perigo e situações antes do gol de Lemar. Do nosso objetivo, Getafe começou a crescer e é um rival perigoso com seus jogadores. No intervalo, falamos sobre repetir o início do jogo e termos um jogo melhor", frisou.

O comandante também foi questionado sobre o jovem meio campista Rodrigo, conhecido como "Rodri". Na partida, o técnico em suas alterações, tirou o brasileiro Filipe Luis e colocou o zagueiro uruguaio Godín, com isso, o meia passou a jogar de lateral esquerdo e o treinador explicou sobre o posicionamento do atleta.

"Rodrigo está crescendo como resultado dos jogos. Tem uma saída de jogo muito boa que nos permite posicionar-nos no ataque, ferindo o adversário. Eu o vi cansado e Thomas nos reacendeu", revelou.

Por fim, o técnico argentino destacou o espírito do time e reforçou que todos estão unidos e inspirados em um Atlético semelhante aos que existiram há alguns anos atrás: "Temos um Atlético de Madrid que tem sido muito semelhante há muitos anos. Nós sempre procuramos ser uma equipe", finalizou.