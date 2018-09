Com direito a consulta ao VAR, Real Madrid vence Espanyol e dorme na ponta da La Liga

O Real Madrid recebeu na tarde deste sábado (22) o Espanyol em confronto válido pela 5° rodada da La Liga. Com o Santiago Bernabéu lotado, o clube da capital entrou em campo com um time misto, deixando peças como Marcelo e Bale de fora, em virtude da partida do meio de semana pela Champions League. Porém, mesmo com uma equipe alternativa, o time venceu pelo placar mínimo e dorme na liderança da tabela.

A partida começou com uma forte "blitz" merengue, a equipe da casa chegava com facilidade ao ataque enquanto o Espanyol apenas se defendia. O meia Isco mais uma vez teve uma ótima atuação na partida, buscando sempre os companheiros mais adiantados para abrir o marcador.

Por volta dos 20 minutos, o rendimento da equipe do Real caiu, e o Espanyol começou a gostar do jogo e chegou a assustar a defesa merengue. Vale ressaltar que além de uma defesa mista, no gol, o Real também optou por colocar o gigante Courtois no lugar de Navas.

Olho no VAR

Aos 41 minutos do 1° tempo, Benzema e Modríc trocaram passes na entrada da área e em um chute mascado do croata, a bola sobrou para Marco Asensio que bateu cruzado, rasteiro e sem chances para o goleiro Diego López.

Porém, quando o meio campista saía para comemorar, o assistente marcou o impedimento no lance e com isso, invalidou o gol da equipe da casa. O árbitro da partida esperou um pouco antes de validar a decisão e conversou com seus companheiros de arbitragem para entender a situação.

Sem muito tempo a perder, o árbitro recebeu o sinal pelo rádio e nem precisou ver o vídeo, logo, validou o gol do Real Madrid aos 43 minutos do 1° tempo. Com isso, o time da casa desceu para o vestiário com a vantagem no placar.

Na segunda etapa

Na volta para o 2° tempo o Real Madrid entrou em campo desligado e por isso, o Espanyol melhorou na partida, oferecendo assim mais pressão ainda do que havia oferecido na primeira etapa. Os times fizeram suas modificações na partida, mas quem levava a melhor era o clube da cidade de Barcelona, aos 25 minutos por exemplo, o centro avante Iglesias já havia metido uma bola no travessão depois de um vacilo do zagueiro Sérgio Ramos.

Chegando perto do fim do jogo, o Espanyol perdeu força e a defesa do Real conseguia neutralizar os espaços e assim segurar o resultado até o fim da partida.

Com o resultado, a equipe merengue assume a liderança da La Liga e torce amanhã para que o rival Barcelona de Messi e companhia não vença o Girona, para que assim o clube de Madrid se mantenha na ponta da tabela.

O próximo compromisso merengue também é novamente pela La Liga, na próxima quarta-feira (26) viaja para enfrentar o Sevilla e seguir na busca por mais um título do Campeonato Espanhol.