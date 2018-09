Tottenham sofre susto no final, mas garante vitória contra Brighton

Neste sábado, o Brighton recebeu a equipe do Tottenham no Amex Stadium e foi derrotado pela equipe londrina. A partida teve um ritmo baixo em grande parte dos 90 minutos, mas ficou emocionante na reta final, quando a equipe da casa diminuiu o placar e ainda teve a chance de empatar o jogo nos acréscimos. O brasileiro Lucas Moura foi titular, mas fez uma atuação apagada.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Primeiro Tempo

O jogo teve um início equilibrado, o time do Tottenham buscava manter a posse de bola e ter a iniciativa ofensiva, mas esbarrava nas sólidas linhas defensivas da equipe mandante. A dificuldade se refletiu na primeira grande oportunidade do jogo, que surgiu a partir de um escanteio. O goleiro Ryan, do Brighton, fez uma grande defesa depois da cabeçada do zagueiro Alderweireld. Após a primeira oportunidade, o jogo ficou mais aberto e a equipe Londrina passou a ter mais espaço para criar jogadas no ataque. O jogo passava sempre pelos pés de Lucas e Son, que exploravam as laterais dos Seagulls.

O treinador Hughton foi obrigado a fazer sua primeira alteração logo aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Stephens sentiu e não conseguiu continuar em campo. A alteraçâo não gerou grandes mudanças táticas no jogo, as duas equipes seguiam com a mesma postura perto dos 30 minutos. Harry Kane não tinha muito espaço para jogar, já que a bola não chegava até o centroavante. O treinador Pochettino inverteu os seus pontas, Lucas passou a jogar pela direita e o time seguia tentando fazer inverções de lado nas jogadas para quebrar as linhas defensivas do adversário.

O jogo tinha um ritmo lento, até que aos 40 minutos de jogo o Tottenham deve uma falta ao seu favor. Trippier cobrou e Murray, que estava na barreira, colocou o braço na bola e o juíz marcou pênalti. Kane foi para a cobrança e abriu o placar para o time Londrino. A postura da equipe da casa não mudou até o final da etapa de inicial, que terminou 1-0 para os visitantes.

Segundo Tempo

O Brighton buscava ter mais posse de bola no início da segunda etapa do jogo, já que estava atrás no placar. Entretanto não tinha tanta eficiência quanto o Tottenham ao chegar no campo ofensivo. O jogo sempre passava pelos pés do craque do time Knockaert, mas não obtinha sucesso.

O time de Pochettino tinha mais espaço para construir suas jogadas no segundo tempo, já que a iniciativa de ataque era do Seagulls, Rose chegava com espaço explorando sua velocidade. A equipe londrina sofreu um susto, quando o zagueiro Duffy marcou de cabeça, mas teve seu gol anulado por estar em posição de impedimento. Após esse lance, o Brighton se empolgou e conseguiu uma boa sequência de lances de perigo, pressionando bastante o adversário. Foi o momento com o maior ritmo de jogo até então.

Aos 75 minutos de jogo, o argentino Lamela ampliou o placar para o Tottenham. A equipe construiu o gol pela esquerda, em subida de Rose e Lucas ao ataque. Após o gol, o destaque foi para a entrada do craque Delle Ali, que retornou de lesão e substituiu o brasileiro Lucas Moura. Nos minutos seguintes, esperava-se que o time da casa fosse tentar uma pressão para mudar o placar, mas aconteceu o contrário. O Tottenham esteve mais perto do seu terceiro gol, obrigando Ryan a trabalhar bastante na reta final do jogo. Dois minutos antes do apito do árbitro, a posse de bola chegava aos 70%. Porém, após defesa de Ryan, o Brighton puxou contra-ataque com uma bola esticada, e Knockaert diminuiu a diferença no placar.

Na próxima rodada, o time do Brighton tem duelo dificílimo em Manchester, contra a equipe treinada por Pep Guardiola. E já o Tottenham joga novamente fora de casa, dessa vez contra o time do Huddersfield. Os Spurs ocupam a sétima posição do campeonato, e o Seagulls a 13º colocação.