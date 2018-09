Eintracht Frankfurt sai na frente, mas cede empate ao RB Leipzig em casa

Encerrando a quarta rodada da Bundesliga, Eintracht Frankfurt e RB Leipzig se enfrentaram na Commerzbank Arena neste domingo (23). Os donos da casa saíram na frente durante o primeiro tempo, mas cederam o empate na etapa final.

Com o resultado, as águias vão para a décima terceira colocação, com 4 pontos em quatro jogos. Já os saxões pulam pra décima posição e ficam com 5 pontos. Os dois clubes voltam a campo na quarta-feira (26), ás 15h30. Os Touros recebem o Stuttgart na Red Bull Arena e os SGE visitam o Borussia Monchengladbach no Borussia Park.

A bola rolou em Frankfurt com ambas as equipes se estudando muito nos minutos iniciais e sem uma oportunidade real de perigo por parte dos dois lados.

Os donos da casa eram superiores no geral, com mais posse de bola e presença no campo adversário. Com o tempo passando, o Eintracht foi evoluindo, chegando mais ao ataque e pressionando, mesmo com o jogo equilibrado. Até que aos 26 minutos eles foram premiados.

Levantamento na área, Haller cabeceia em direção ao gol, Gulacsi dá o rebote e Gelson Fernandes aparece para estufar as redes. Primeira vez que o suíço marca com a camisa das águias, após 22 partidas pelo clube.

Mesmo atrás do placar, o Leipzig ainda era inofensivo. Até os quarenta do primeiro tempo, o goleiro do Eintracht, Trapp, só havia defendido uma bola, em chute desviado de Werner. A primeira boa jogada dos saxões ocorreu já próximo dos acréscimos, aos 44. Laimer partiu pelo lado direito, cruzou, mas o camisa 11 mandou pra fora. Foi a última chance até o intervalo.

Entretanto, na segunda etapa, o cenário mudou um pouco de figura no lado visitante. Logo com cinco minutos jogados, os Touros tiveram um pênalti a seu favor. Forsberg tentou o cruzamento para Laimer, mas Kostic desviou com a mão. O meia sueco foi para a cobrança e com muita categoria, deslocou o goleiro para empatar tudo em Frankfurt.

O time de Ralf Rangnick cresceu e tomou conta das ações. Aos 73, o Leipzig teve boa oportunidade de virar. Em escanteio, Kampl mandou de cabeça e a bola ficou viva na área. Após muita confusão, a defesa das águias afastou, mas ela sobrou para Werner, que bateu forte, de primeira, no lado direita da trave.

A medida que o tempo foi passando, a pressão, que era esperada por ambos os lados, diminuiu. As duas equipes se resguardaram em suas áreas, até que aos 87, os mandantes fizeram boa tabela e deixaram caminho livre para Rebic, que finalizou e Gulacsi salvou. Em seguida foi a vez de Ndicka receber a pelota após cobrança de falta, mas na hora do chute, mandou a esquerda do gol. E terminou assim, empate por 1 a 1 em Frankfurt.