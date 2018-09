Lopetegui exalta vitória do Real Madrid diante do Espanyol: "O importante são os três pontos"

O Real Madrid venceu o Espanyol por 1 a 0, neste sábado (22), no Santiago Bernabéu, pela 5ª rodada da La Liga. Com o triunfo, os Merengues somam 39 jogos sem perder para os Periquitos. Desta forma, a equipe da capital espanhola dorme na ponta da tabela, possuindo 13 pontos conquistados.

O técnico Julen Lopetegui destacou a importância da vitória, já que enfrentaram um time bem equilibrado. No entanto, comentou que faltou ao Madrid mais um tento.

"O mais importante são os três pontos, a valorização é que vencemos um time difícil. Sabíamos que iríamos sofrer quando não tínhamos controle da bola, essas coisas acontecem na La Liga em muitos momentos, fico com o sofrimento da equipe e como conseguimos marcar o gol, a leitura é sempre positiva", frisou.

Lopetegui explicou que os Blancos tiveram dificuldades de sair jogando na etapa final. Além disso, o comandante ainda exaltou a qualidade do adversário.

"Sofremos no segundo tempo porque foi um jogo complexo e difícil. O adversário tem mérito, é um time bem estruturado e organizado defensivamente e ofensivamente, com bons jogadores e um ótimo técnico. Além disso, não alcançamos o segundo objetivo em momentos específicos", analisou.

Questionado por não ter escalado Vinícius Júnior, o ex-jogador mencionou que alguns atletas precisam de alguns descanso e no final a opção ficou com o meia uruguaio Fede Valverde.

"Entendemos que Vinicius deveria entrar na lista de relacionados porquê 48 horas antes da partida havia jogadores estavam em observação. Então, quando vimos nesta manhã que eles estavam disponíveis, decidimos que entrasse Fede Valverde", concluiu.

O próximo compromisso do Real Madrid será contra o Sevilla, na próxima quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol.