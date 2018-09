Com um a menos, Barcelona busca empate contra Girona e segue líder na La Liga

Partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Camp Nou, em Barcelona.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Camp Nou, em Barcelona.

Diante de 76 mil torcedores no Camp Nou, o Barcelona empatou com o Girona por 2 a 2, pela 5ª rodada da La Liga. Messi e Piqué marcaram os gols dos donos da casa. Stuani, duas vezes, garantiu um ponto importante para os visitantes.

Com o resultado, a equipe Blaugrana soma 13 pontos e segue na liderança do Campeonato Espanhol. No entanto, perdeu os 100% de aproveitamento na competição. Já o Girona ocupa a 4ª posição, com 8 pontos.

Com 68% da posse de bola, os Culés abriram o placar aos 18 minutos. Vidal cruzou rasteiro dentro da área, Messi apareceu na marca do pênalti, finalizou de primeira para o fundo das redes.

O primeiro tempo foi marcado por várias faltas. Mas o ponto de virada ocorreu devido a um cartão vermelho para Clement Lenglet. O zagueiro de 23 anos deu uma cotovelada em Pere Pons. Auxiliado pelo VAR, o árbitro Gil Manzano decidiu expulsar o jogador.

Com um a menos, os visitantes souberam aproveitar. Cristhian Stuani deixou Piqué e Busquets no ponto, avançou e chutou na saída do goleiro. 1 a 1.

Logo no início do segundo tempo veio a virada do Girona. Portu ganhou a dividida com Piqué. O meia finalizou, Ter Stegen deu rebote e sem piedade, Stuani mandou uma bomba para o fundo das redes.

Em cobrança de escanteio, Suárez brigou pela bola com o goleiro Bono. Ela acabou subindo, Piqué aproveitou e cabeceou para o fundo do gol. 2 a 2.

Barcelona encara o Leganés no próxima quarta-feira (26), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de Butarque. Já o Girona enfrenta o Betis, na quinta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Estádio Montilivi.