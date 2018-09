Ernesto Valverde lamenta empate do Barcelona, mas destaca reação: "Temos que superar"

O Barcelona empatou em 2 a 2 com o Girona, na tarde deste domingo (23), no Camp Nou, pela 5ª rodada pela La Liga. A equipe catalã possui a mesma pontuação do Real Madrid, contudo, possui melhor saldo de gols e com isso assume a ponta da tabela.

O técnico Ernesto Valverde analisou que apesar de ter um a menos - Lenglet foi expulso no primeiro tempo-, o time Blaugrana soube controlar a partida.

"Nós tínhamos a partida sob controle. Eles jogaram atrás e esperavam o contra-ataque. Depois que abrimos o placar ficou ainda mais controlado. Mas ficar com 10 jogadores te atrapalha. A expulsão e os gols no fim do primeiro tempo e no início do segundo mexeram bastante com a gente", frisou.

Valverde ainda comentou que não esperava a expulsão de Lenglet. Para ele, o zagueiro não merecia o vermelho e que a falta foi do adversário.

“Quando o árbitro foi consultar o VAR, achei que ia ver a entrada do Pons no Lenglet e não ao contrário. Quando vi o cartão vermelho para o meu jogador fiquei surpreso. O Pons se desculpou pelo lance. É a primeira expulsão em que um jogador que faz a falta, pede perdão, mas o expulso é o que sofre a marcação”, expressou.

O comandante do Barça ainda ressaltou que apesar das dificuldades o time sempre procura sair com o triunfo. Contudo, é preciso enfrentar ao longo da temporada.

"Queremos sempre vencer apesar de estar com dez homens, são circunstâncias que enfrentamos ao longo da temporada e que temos que superar", concluiu