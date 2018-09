Juventus marca duas vezes no fim, vence Frosinone e se mantém na liderança da Serie A

Jogando fora de casa, no Stadio Benito Stirpe, a Juventus enfrentou o Frosinone neste domingo (23), pela quinta rodada da Serie A. O time de Turim pressionou desde o início e foi premiada no fim das contas com dois gols.

Com o resultado, a Vecchia Signora se mantém na liderança, com 15 pontos em cinco partidas. Já a Cannaria segue no penúltimo lugar e só tendo 1 ponto conquistado. Ambos os times voltam a campo na quarta (26). A Juve tera um desafio diante do Bologna, ás 16h (de Brasília), em Turim. No outro lado, o Frosinone visita a Roma, no Estádio Olímpico, no mesmo horário.

Juventus domina, mas não consegue abrir o placar

A Vecchia Signora começou em cima. Logo aos 7 minutos, lançamento na área, Mandzukic resvalou na bola e ela ficou Cristiano Ronaldo. O português finalizou prensado, Sportiello chegou a tocar e foi em direção a linha, mas Capuano afastou.

O gajo voltou a aparecer aos 13 minutos. A defesa do Frosinone saiu jogando mal e a bola sobrou para Pjanic. Ele levantou na área para o camisa 7 que ajeitou com o peito e bateu bonito, de voleio, em direção ao gol, mas o arqueiro defendeu com segurança.

Aos 18, foi a vez de Molinero quase marcar, mas a favor da equipe de Turim. Alex Sandro cruzou e o lateral italiano tentou afastar com uma cabeçada e por pouco não mandou ela contra a própria meta. Minutos depois foi a vez de CR7 criar mais uma chance de perigo. A zaga do Frosinone afastou para o lado esquerdo e o atacante, sem nenhuma marcação, finalizou em cima do goleiro.

Os donos da casa tiveram um desafogo aos 24, em cobrança de tiro de canto. Maiello jogou na área, Szscweny saiu estranho, mas conseguiu tirar a bola. Já faltando 15 minutos pro fim, a Juve voltou ao ataque no Benito Stirpe. Falta cobrada por Pjanic, Ronaldo testou para o meio e Rugani, de bicicleta, mandou por cima do gol, com muito perigo.

O tempo foi passando e os juventino diminuíram a pressão que faziam até o intervalo. Com o 0 a 0 no placar, a expectativa era de um time ainda mais ofensivo na etapa final.

Pressão surge efeito no fim e Vecchia Signora bate Frosinone

Após o reinicio da partida, os visitantes seguiram melhores em campo, encurralando os adversários em seu campo de defesa. Com apenas 4 minutos de bola rolando na etapa final, Mandzukic dividiu na área, ganhou do defensor e disparou ao lado da trave. Momentos depois o croata criou mais uma boa oportunidade. Após cruzamento, ele deixou de peito para Ronaldo, que finalizou por cima.

A pressão da Juventus era absurda em campo e os números provavam isso. Até os 70, a equipe de Massimiliano Allegri tinha mais de 83% da posse de bola na segunda etapa, com 12 finalizações contra 0 dos mandantes.

Até que chegou o momento em que a Giallazzurri não suportou mais e cedeu. Faltando nove minutos para o fim, Pjanic invadiu a área, bateu em cima do defensor e a bola sobrou para Cristiano Ronaldo, que não desperdiçou. Eles ainda ampliaram no final, com Bernadeschi, já nos acréscimos. Depois de belo contra-ataque, Pjanic recebeu na lateral, cruzou da esquerda e Bernardeschi recebeu. O camisa 56 driblou o defensor e finalizou cruzado pra marcar o segundo.