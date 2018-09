Diagnosticado com apendicite, Isco é submetido a cirurgia e desfalca Real Madrid pela La Liga

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (25) que o meia Isco está com apendicite aguda. O jogador de 26 anos já foi submetido a uma cirurgia no Hospital Sanitas La Moraleja, com a supervisão dos médicos Blancos e passa bem.

O técnico Julen Lopetegui lamentou o ocorrido, no entanto, é preciso encontrar os prováveis substitutos do camisa 22. Todavia, é necessário dar segurança para quem for entrar.

"Todas as baixas são más notícias e agora temos de pensar nas soluções existentes no plantel e no jogador que vai ocupar esse lugar. As lesões e as ausências acontecem sempre ao longo de uma temporada. Neste caso foi uma lástima, por ser uma apendicite. Nos resta dar toda a confiança ao jogador que subirá ao relvado", finalizou.

Consequentemente, o meia não estará relacionado para os próximos confrontos do Campeonato Espanhol: contra o Sevilla, nesta quarta-feira (26), e no clássico diante do Atlético de Madrid, no Sábado (29).