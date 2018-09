Inter supera Fiorentina em partida apertada e vence segunda seguida na Serie A

Em jogo duro no Giuseppe Meazza, a Internazionale bateu a Fiorentina por 2 a 1, em partida válida pela sexta rodada da Serie A. Nesta terça-feira (25), Icardi abriu o placar de pênalti, Chiesa marcou para empatar e D'Ambrosio decidiu para os mandantes.

A Fiorentina teve um bom início de jogo em Milão. Com mais posse de bola, que foi diminuindo ao longo da primeira etapa - terminou em 51% -, a Viola conseguiu pressionar a saída de bola rival e criou a primeira chance mais perigosa. Aos três, Mirallas recebeu belo passe de Benassi na esquerda, apareceu com espaço na entrada da área e arriscou chute rasteiro, que bateu na trave, nas costas de Handanovic e saiu.

Depois de ver o rival ser melhor no começo, a Inter conseguiu tomar as ações da partida e criou mais chances no geral. Foram 10 finalizações dos mandantes nos 45 iniciais, contra quatro da Viola, dois a um em chutes certos. Aos 11, Candreva ficou com rebote do goleiro dentro da área e arriscou sem-pulo de primeira, mandando com perigo sobre o gol. Três minutos depois, em contra-ataque rápido puxado pelo meio, Nainggolan tocou para a entrada da área e Icardi chutou de primeira, mas Lafont segurou em dois tempos.

Aos 17, Candreva recebeu na linha de fundo, cruzou para trás e Perisic chegou batendo de primeira, mandando com muito perigo à direita. A Inter permaneceu com presença forte no campo de ataque, deixando poucos espaços ao rival, apesar de não ter muitas ocasiões de gol. A Fiorentina só conseguiu uma saída aos 31. Aproveitando saída errada de Brozovic, Chiesa tocou e deixou Simeone de frente para o gol, mas Handanovic salvou a finalização do argentino.

Em mais um contra-ataque aos 36, Candreva recebeu de Brozovic e arriscou chute da intermediária e mandou perto, mas por cima. O jogo parecia se encaminhar ao intervalo com empate, mas, aos 43, em cruzamento de Candreva da direita, a bola raspou no braço de Vitor Hugo. A arbitragem inicialmente não marcou pênalti, mas o árbitro Paolo Mazzoleni mudou de ideia após checagem do VAR. Icardi cobrou no canto esquerdo, Lafont até caiu para o lado certo, mas não evitou o gol: Inter 1 a 0.

A Fiorentina voltou bem melhor para a segunda etapa e criou boas chances para empatar. Aos dois, após disputa de bola dentro da área, Chiesa ajeitou para trás e Benassi chegou batendo de primeira, mas Handanovic segurou firme. Cinco minutos depois, depois de Benassi roubar a bola no campo de ataque, Vitor Hugo tocou para Chiesa, que arriscou de fora da área e contou com desvio de Skriniar para fazer 1 a 1.

O gol de empate da Fiorentina deixou o jogo muito aberto, e a Viola esteve perto da virada. Aos 12, em bola alçada na segunda trave, Vitor Hugo e Benassi finalizaram praticamente na pequena área, mas a zaga da Inter travou duas vezes. A resposta dos mandantes foi imediata. No minuto seguinte, Nainggolan cavou na área, Icardi antecipou Milenkovic e se esticou para finalizar, mandando na rede pelo lado de fora. Aos 15, em jogada pela esquerda de Fernandes, Pjaca recebeu na entrada da área, chutou rasteiro e Handanovic chegou a dar rebote, mas segurou na sequência.

A Inter não se encontrou depois do gol da Fiorentina, que foi o melhor time da segunda etapa. Mesmo jogando menos, aos 31, em lateral cobrado rapidamente, a zaga da Viola se posicionou mal, D'Ambrosio tabelou com Icardi e saiu na cara do goleiro para tocar no canto e fazer 2 a 1. O técnico Stefano Pioli lançou o centro-avante Vlahovic, 18 anos, que estreou na Serie A e perdeu a grande chance do empate. Aos 47, o sérvio recebeu ótimo cruzamento de Biraghi, mas subiu mal e mandou a chance do empate por cima do gol.

As duas equipes somam 10 pontos em seis rodadas, com a Fiorentina em terceiro e a Inter em quinto, momentaneamente. Na próxima rodada, o time de Milão recebe o Cagliari no sábado (29), às 15h30. No dia seguinte, às 10h, a Viola recebe a Atalanta.