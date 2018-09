Em dia de golaços, Reus marca dois e comanda massacre do Borussia Dortmund sobre Nuremberg

Nesta quarta-feira (26), Borussia Dortmund e Nuremberg duelaram pela quinta rodada da Bundesliga. Jogando no Signal Iduna Park, os aurinegros deram um show, não tomaram conhecimento dos rivais e golearam por 7 a 0.

Ambas as equipes, que estavam no meio da tabela, agora vivem em posições distintas. O time de Dortmund sobe para a segunda posição, com 11 pontos, enquanto o Rhumreiche permanece em décimo segundo lugar, com apena 5 pontos.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

O primeiro gol do jogo saiu com apenas nove minutos de bola rolando em Dortmund. Após ótima jogada de Pulisic no meio de campo, o garoto Bruun Larsen recebeu lançamento do americano e deu um leve toque por cima do goleiro para abrir o placar.

Já faltando 15 minutos para o intervalo, os donos da casa ampliaram o resultado. Passe de Zagadou desde a zaga, Phillip desvia e a bola vai para Reus. O camisa 11 avança até a entrada da área, bateu forte de perna direita e marca o segundo dos auri-negros.

O fim da primeira etapa chegou e os números impressionavam pela total superioridade do Borussia Dortmund. A equipe de Lucien Favre já tinha mais de 70% de posse de bola, finalizando oito vezes contra apenas duas dos visitantes, que sequer assustaram Burki.

Mesmo após o reinício de jogo, não demorou muito para o placar virar uma goleada. Com quatro minutos de segundo tempo, Reus avançou em diagonal, inverteu para Hakimi e o lateral ajeitou para finalizar. O marroquino bateu forte, rasteiro e o goleiro Bredlow não alcançou. 3 a 0.

Dez minutos depois eles voltaram ao ataque. Lançamento na entrada da área, Reus dominou e tocou para Bruun Larsen. O dinamarquês invadiu a área e devolveu para o capitão, que chutou de primeira, no canto, para marcar o quarto tento da partida. Passeio em Dortmund e uma equipe visivelmente sem reação no lado perdedor.

Apesar da larga vantagem, as abelhas não tiravam o pé do acelerador em nenhum instante. Aos 74, após escanteio cobrado, a defesa do Nuremberg afastou, mas Akanji conseguiu recuperar a bola dentro da área adversária. E dando uma de atacante, o zagueiro suíço limpou o defensor, finalizou bonito e fez o quinto.

Aos 85, já próximo do fim, mais um gol. Delaney deu um lançamento preciso para Jadon Sancho, que tinha acabado de entrar em campo e o inglês recebeu em posição legal. Ele avançou e finalizou na saída do goleiro, marcando o sexto e massacrando os visitantes.

E quando tudo já parecia que havia terminado, Weigl tratou de acabar com o jogo. Agora como garçom, Sancho serviu o volante, que sem titubear, decretou o massacre por 7 a 0.