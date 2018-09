UEFA anuncia uso do VAR na próxima edição da Champions League 

Na manhã desta quinta-feira (27), após reunião do Comitê Executivo da UEFA, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, foi decidido que o Árbitro de Vídeo (VAR) será utilizado na edição 2019/20 da Liga dos Campeões, bem como em uma série de outras competições da UEFA.

O VAR será introduzido a partir dos play-offs da próxima edição da UEFA Champions League. Também será utilizado na Supercopa da UEFA de 2019, em Istambul, assim como para o UEFA Euro 2020.

Posteriormente, a UEFA planeja introduzir o sistema de vídeo na UEFA Europa League, a partir da fase de grupos da edição de 2020/21, e para as finais da Liga das Nações de 2021.

O presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, mostrou-se animado com o uso do novo sistema, e garante que o treinamento dos árbitros será eficiente, para que seja implementado com excelência.

"Estamos confiantes de que a apresentação dos Árbitros Assistentes de Vídeo em Agosto de 2019 nos dará tempo suficiente para implementar um sistema robusto e treinar árbitros para garantir uma implementação eficiente e bem sucedida de VAR na UEFA Champions League", disse.

O uso do VAR pela primeira vez em uma competição de nível mundial foi na Copa do Mundo da Rússia, quando a anfitriã Rússia bateu a Arábia Saudita, pelo placar de 5 a 0, no jogo de estreia.