Alemanha será a próxima sede da Eurocopa de 2024

O Presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, anunciou nesta quinta-feira que a Alemanha vai sediar a Eurocopa em 2024. Esta é a segunda vez em que o país irá receber a competição após 1988, porém, como primeira sendo uma nação unificada.

+ Procurando camisas do seu time com desconto? Vai na Futfanatics

A vencedora disputava a candidatura com a Turquia. Na hora da votação, os 17 membros do Comité Executivo escolheram os germânicos como candidatos preferidos. Ao todo, levou 12 votos a favor, quatro contra e um nulo.

Após a divulgação, Čeferin saudou as candidaturas dos dois países. Além disso, comentou que acredita que os alemães serão um ótimo anfitrião.

"Quero dar os parabéns às federações de futebol da Alemanha e da Turquia pelas excelentes candidaturas. Estou ansioso por mais uma celebração do melhor do futebol da Europa em 2024. Tenho a certeza que a Alemanha será uma anfitriã fantástica e que teremos um torneio maravilhoso, dentro e fora de campo”, pronunciou.

O Presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB) e ex-membro da UEFA, Reinhard Grinde, se mostrou radiante e comentou que a Alemanha fará de tudo para atingir todas as expectativas.

"Gostaria de agradecer aos meus colegas e amigos da UEFA pela sua incrível confiança. Sinto-me responsável, sei o que este torneio do EURO 2024 significa para a UEFA e faremos tudo o que pudermos para cumprir as expectativas amanhã", frisou.

OFFICIAL: Germany will host UEFA #EURO2024 🇩🇪



More information to follow pic.twitter.com/L9GaMAWAjN