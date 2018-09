Após vitoria sobre o Real Madrid, Machín exalta desempenho do Sevilla:"Foi nossa melhor partida"

O Sevilla aplicou 3 a 0 no Real Madrid, nesta quarta-feira (26), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 6ª rodada da La Liga. Com o resultado, os Nervionenses subiram para a quinta colocação, com 10 pontos conquistados.

+ Camisas do Sevillha com desconto? Vai na Futfanatics

O técnico Pablo Machín aprovou a atuação dos seus comandados. Segundo ele, a equipe conseguiu superar todos os desafios deste confronto.

"É para aproveitar e lembrar. Aqueles que não vencem o Real Madrid muitas vezes não esquecem. O público tem gostado desde o primeiro minuto e até o final. O futebol dá paixão, e hoje essa paixão tem sido a nosso favor. Estamos muito felizes com os jogadores, sabendo das dificuldades que estamos tendo em termos de lesões, estou feliz por eles”, falou.

Machín ainda comentou que esta foi a melhor partida da temporada, no qual, o time de Andaluzia foi mais equilibrado e encontrou as melhores oportunidade.

"Foi a nossa melhor partida. Por nossos méritos, deixamos o nosso adversário pior. Isso só é feito se jogarmos um jogo redondo. Importante também foi deixar a meta para zero. Normalmente nós tivemos muitas chances contra, e sabíamos que hoje, se jogássemos com isso, sairíamos coroado”, frisou.

Por fim, o comandante explicou que os jogadores estão entendendo que é preciso jogar como um grupo para conquistar os objetivos e arrecadar fundos para o clube.

"Dia a dia estamos incitando a maneira de jogar, todos os dias eles estão mais convencidos de que, jogando como um time, todos seremos melhores. Esse será o caminho. Vamos ver se, pouco a pouco, também estamos recuperando dinheiro", concluiu.