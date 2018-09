Sevilla resolve no primeiro tempo e bate Real Madrid pela La Liga

<p>O <strong>Sevilla</strong> venceu o <strong>Real Madrid </strong>por 3 a 0, nesta quarta-feira (26), no Estádio <strong>Ramón Sánchez Pizjuán</strong>, pela 6ª rodada da La Liga. O placar foi montando ainda no primeiro tempo. O atacante <strong>André Silva </strong>marcou duas vezes e <strong>Ben Yedder </strong>deixou o seu.</p> <p><strong>+</strong> <a href="https://www.futfanatics.net/?utm_source=vavel%20brasil&utm_medium=link&utm_content=home" rel="nofollow">Camisas dos times do Campeonato Espanhol com desconto? Vai na Futfanatics </a></p> <p>Aos 14’, Jesús Navas cruzou na área, a bola estava indo em direção ao gol e Nacho tirou em cima da linha, salvando a pátria para os Merengues. Em seguida, Franco Vázquez encontrou Ben Yedder em ótima posição. Dentro da área, o atacante pegou a defesa adversária desprevenida, mas mandou por cima do gol de Courtois.</p> <p>O francês desperdiçou uma boa oportunidade, no entanto, <strong>André Silva</strong> não perdeu. Aos 15 minutos, <strong>Navas</strong> aproveitou passe errado do brasileiro <strong>Marcelo</strong>. O jogador invadiu a área e rolou para o português que só teve o trabalho de escorar. 1 a 0.</p> <p>Aos 21’, a equipe de Andaluzia aproveitou nova falha do camisa 12. Navas recebeu nas costas do lateral <em>Blanco</em>, partiu em velocidade e finaliza dentro da área, <strong>Courtois </strong>deu rebote e <strong>André Silva </strong>deixa o seu segundo tento. 2 a 0.</p> <p>Tentando reverter a situação, o Madrid quase conseguiu diminuir a diferença do placar. Casemiro tocou para Bale, o galês chutou rasteiro na entrada da área e a bola explode na trave. Aos 30’, Modric tocou para Kroos na entrada da área. O alemão dominou e finalizou para fora.</p> <p>Em cobrança de escanteio, os visitantes ficam perdidos. A bola sobra <strong>Vázquez </strong>que deu belo passe de cabeça para <strong>Ben</strong> <strong>Yedder</strong>. Livre de marcação, o atacante não teve dificuldade de estufar as redes. 3 a 0.</p> <p>Quando a bola voltou a rolar, Bale tocou para Modric, o melhor do mundo encobriu o goleiro Vaclík. Contudo, como auxílio do VAR a arbitragem anulou corretamente o gol do croata. O jogador estava em posição de impedimento. Aos 60’, Bale partiu em alta velocidade, invadiu a área e chutou em cima do goleiro. </p> <p>Nos minutos finais, Palanganas desperdiçaram uma grande chance. André Silva fez lançamento para área. Courtois desviou e Vázquez manda por cima do gol.</p> <p>As duas equipes voltam a entrar campo no próximo sábado. O Sevilla visita o Eibar, no Estádio Municipal de Ipurua, às 13h30 (de Brasília). O Real Madrid faz o clássico madrilenho contra o Atlético, no Santiago Bernabéu, às 15h45 (de Brasília). </p> <p> </p>