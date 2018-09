Milan para em Terracciano e apenas empata com Empoli fora de casa

Nesta quinta-feira (27), o Milan visitou o Empoli pela sexta rodada da Serie A. Jogando no Carlo Castellani, o Diavolo ficou no empate por 1 a 1 com a Azzurri e segue em fase ruim na competição.

O time de Milão se mantém no meio da tabela, na décima terceira posição, com 6 pontos, enquanto o Empoli tem 5 e se encontra perto da zona da degola, na décima sétima colocação.

Ambos os time voltam a campo no domingo (30). Mais cedo, ás 13h (de Brasília), os azuis visitam o Parma no Ennio Tardini. Já os rossoneros vão até o Cittá Del Tricolore, ás 15h30 (de Brasília), enfrentar o Sassuolo.

Os visitantes estavam mais soltos na primeira etapa, criando bastante oportunidades para abrir o placar. Tanto que não demorou muito para sair o primeiro gol. Com apenas 10 minutos de bola rolando, o Milan foi ao ataque com Laxalt, que cruzou na área e a defesa adversária afastou, mas deixaram caminho livre para Biglia, que mandou um petardo no ângulo e fez o primeiro. Como a bola desviou em Capezzi, foi dado gol contra.

O Empoli não deixou barato e apareceu com perigo pela primeira vez aos 25 minutos. Passe milimétrico da defesa até o ataque para La Gumina, que saiu na cara do gol, mas Donnarumma deixou a meta e defendeu com o pé. O arqueiro voltou a trabalhar alguns minutos após o lance, quando Runic invadiu a área, chutou forte e a bola bateu em sua mão e na trave.

Aos 32, Bonaventura resolveu testar Teracciano em uma bomba de muito longe. Ele deu rebote e Kessié, livre, apareceu em frente para mandar mais uma bomba. Porém, o goleiro salvou novamente a pele dos donos da casa. Momentos depois o marfinense perdeu mais uma chance. Em mais um rebote, dessa vez após cobrança de escanteio, o jogador pegou mal na bola e perdeu outra grande chance de ampliar o resultado.

A situação da partida era toda do Milan, que abusava de desperdiçar oportunidades em frente ao gol. Aos 41, Suso recebeu bom passe de Calhanoglu e o espanhol chutou no canto, mas o goleiro do Empoli conseguiu jogar pra escanteio.

O time de Milão voltou com o mesmo domínio para a etapa final, mas sem o mesmo ímpeto do começo. A equipe treinada por Gattuso tinha dificuldades de manter a bola na frente, com o trio de ataque sem muita inspiração.

Até que aos 68, em um lance polêmico, os donos da casa tiveram um pênalti a seu favor. Romagnoli saiu jogando mal e deu um presente a Michedlize, que tentou o domínio, mas foi derrubado pelo zagueiro em seguida. O lance seguiu, até que Caputo recebeu no meio da área e foi segurado pelo defensor, só que dessa vez, o árbitro marcou. Na cobrança, o camisa 11 bateu no meio e deslocando o arqueiro.

Os rossoneri tiveram uma chance de ouro aos 87 minutos com Suso, entretanto, o espanhol parou novamente em Terracciano, que fez uma partida gigantesca. Como já não havia tempo para mais nada, a partida terminou empatada em 1 a 1.