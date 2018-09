Hertha Berlin constrói resultado no primeiro tempo e vence Bayern de Munique

O Bayern de Munique visitou o Hertha Berlim, no Estádio Olímpico de Berlim, na tarde desta sexta-feira (28), pela sexta rodada da Bundesliga. A partida terminou com uma vitória dos donos da casa pelo placar de 2 a 0.

Bayern termina primeira etapa perdendo por 2 a 0

Apesar de estarem fora de casa, os bávaros iniciaram pressionando. Logo aos 13 minutos, após escanteio, Boateng subiu mais alto que a defesa da equipe de Berlim e cabeceou na trave. Com 18, Ribéry driblou os marcadores pelo lado direito e cruzou para Lewandowski que, de cabeça, colocou para fora.

Aos 21, os donos da casa começaram a entrar na partida. Ibisevic cabeceou para o gol, mas parou nas mãos de Neuer. No rebote, Boateng derrubou Kalou. Pênalti para os Azuis. Ibisevic deslocou o goleiro dos bávaros e garantiu a abertura do placar. Hertha 1 a 0.

Com 23, mais Bayern. O lateral Kimmich invadiu a área, passou pela marcação, e chutou para o lado de fora. A equipe de Munique quase empata a partida. Nos 32, Ribéry driblou a defesa do Hertha, cruzou para área, mas parou nas mãos de Kraft.

Aos 38 minutos, o Bayern perdeu sua melhor chance no jogo até então. Alaba cruzou para Robben que, sozinho na área, chutou por cima das traves de Kraft. No apagar das luzes do primeiro tempo, aos 43, Kalou passou uma ótima bola para Lazaro, que entrou na área e cruzou para o camisa 10 Duda. O meia chutou no alto, e o goleiro dos bávaros não conseguiu pegar. Hertha 2 a 0.

Bayern tenta, mas não consegue evitar derrota

A equipe da Baviera passou boa parte da segunda etapa com uma média de 70% de posse de bola, tentando pressionar os donos da casa. Com 67 minutos, Boateng subiu de cabeça, após escanteio, e o goleiro Kraft salvou.

Aos 74, Ribéry passou para Gnabry, que finalizou para fora. Bávaros quase descontam. Nos 78 minutos, mais Bayern. Depois de confusão na área do Hertha, Ribéry pegou a sobra, mas não conseguiu marcar.

Um minuto depois, Sandro Wagner (entrou no lugar do James), após cobrança de escanteio, subiu mais alto que todos os marcadores, cabeceou para o gol, mas o goleiro Kraft fez excelente defesa, evitando o 2 a 1. Aos 81 minutos, Gnabry carregou a bola para o meio e arriscou de fora da área, tirando tinta da trave do Hertha.

O Bayern de Munique volta aos gramados no dia 2 de outubro, às 16h00, quando recebe o Ajax, na Allianz Arena, pela segunda rodada da Champions League. Já o Hertha Berlim joga fora de casa no dia 6 de outubro, às 10h30, contra o Mainz 05, na Coface Arena, pela sétima rodada da Bundesliga.