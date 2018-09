Schalke 04 bate Mainz 05 e garante primeira vitória na Bundesliga

Depois de cinco rodadas sem conseguir faturar os três pontos, o Schalke 04 venceu o Mainz 05 por 1 a 0 neste sábado (29) pela sexta rodada e garantiu a primeira vitória da Bundesliga, jogando em casa na Veltins Arena. Com vantagem logo no início do jogo, após gol de Alessandro Schöpf nos 11 minutos, o time azul se manteve seguro e conseguiu segurar o resultado, deixando torcedores que lotaram a arena mais tranquilos.

No início do primeiro tempo, os azuis reais passaram a pressionar mais em busca de abrir o placar. Ótimas chances de Konoplyanka e Burgstaller, principais destaques do Schalke no jogo. Enquanto isso, o meia Jean-Philippe Mateta teve dupla chance de marcar para os visitantes, sem sucesso. Foi justamente com bom passe do ucraniano que o time da casa marcou. Schöpf recebeu na área e enfiou para as redes do rival. A partir daí, o time colocou mais pressão no Mainz.

Aos 23, Harit tentou ampliar com um belo chute, mas a parte defensiva dos rivais o deteram. Em seguida, Robin Quaison alcançou as traves. O time vermelho partiu em busca do resultado para o final da primeira etapa de jogo. Ridle Baku tentou uma grande chance, mas não com força na finalização. Logo ao final do jogo, Konoplyanka chutou direto na trave, assustando os adversários. Burgstaller ainda teve diversas chances, mas sem êxito.

​Já na segunda etapa, um jogo mais equilibrado. Enquanto, no primeiro tempo, o Schalke colocava pressão, agora o Mainz tentava obter um bom espaço para infiltrar e marcar. Gbamin finalizou forte e forçou Fahrmann a fazer uma boa defesa, salvando o time da casa. Novamente, Konoplyanka avançou, mas mandou para a trave, frustrando os torcedores azuis.

Com um final de jogo sem brilho, o Schalke conseguiu alguns chutes, porém fracos e algumas tentativas nada eletrizantes, além de tentar somente segurar o placar. Já o Mainz buscou o empate, mas sem grandes finalizações e chutes a gol.

Com o apito final de um jogo normal, o Schalke garantiu seus três primeiros pontos no campeonato, indo para o penúltimo lugar da tabela. O Mainz é o oitavo, com oito.

O próximo desafio do Schalke será contra o Lokomotiv Moscow, na quarta-feira (03), às 14h, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Já pela sétima rodada da Bundesliga, o Schalke 04 enfrenta o Fortuna Düsseldorf, na Esprit Arena, no sábado (6), às 10h30. No mesmo dia e horário, o Mainz recebe o empolgado Hertha Berlin​.