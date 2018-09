Ralf Rangnick elogia desempenho de RB Leipzig após vitória contra Hoffenheim "Merecemos vencer" 

O RB Leipzig venceu o Hoffenheim neste sábado (29) por 2 a 1 jogando fora de casa, no Sinsheim, pela 6ª rodada da Bundesliga. A equipe, que agora ocupa a sexta posição, garantiu os três pontos com dois gols de Yussuf Poulsen no segundo tempo. Já para os donos da casa, Kramaric descontou de pênalti. O técnico Ralf Rangnick classificou o jogo como bom para sua equipe, já que originaram as melhores oportunidades.

"Tivemos muitas boas chances nos primeiros 45 minutos, mas no segundo tempo tivemos chances claras, ao contrário de Hoffenheim. Portanto, no final, merecemos vencer a partida. Não muitas equipes vencem aqui no Hoffenheim, e é por isso que esta vitória fora é especialmente boa. Nós conseguimos nossos dois gols quando o jogo foi de ponta a ponta" afirmou o treinador.

O jovem Poulsen, autor dos dois gols da partida que deram a vitória ao Leipzig, mostrou-se muito feliz com o resultado, além de qualificar a vitória fora de casa como importante.

"É uma sensação incrível pontuar duas vezes e conseguir três pontos, já que perdemos muito na última temporada. Sabíamos que seria difícil vir aqui e vencer, para que possamos estar ainda mais felizes com o nosso desempenho hoje" exaltou o jogador.

O meia Kevin Kampl exaltou os companheiros sobre a campanha atual, já que o time vem vencendo todos os rivais e ocupando uma boa colocação na tabela.

"Nós demos tudo desde o começo. Fizemos brilhantemente e podemos nos orgulhar de nosso desempenho. Foi desnecessariamente emocionante no final, mas nós nos mantivemos. Estamos invictos em cinco jogos do campeonato e acumulamos 11 pontos ao longo do caminho. Podemos ficar satisfeitos com este começo de temporada, e definitivamente continuaremos da mesma maneira" disse o jogador.

O próximo desafio do RB Leipzig será pela segunda rodada da fase de grupos da Europa League, contra o Rosenborg, na quinta-feira (04), às 14h, no estádio Lerkendal. Já pela Bundesliga, o time enfrenta no domingo (07) em casa, na RB Arena, o Nuremberg, pela 7ª rodada, às 13h.