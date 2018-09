Tedesco comemora vitória e exalta atuação do Schalke 04 contra Mainz 05 

Na manhã deste sábado (29), o Schalke 04 venceu o Mainz 05, na Veltins Arena e conquistou seus primeiros três pontos nessa edição da Bundesliga. O gol dos azuis de Gelsenkirchen foi marcado pelo meia Schöpf, aos 11 minutos da primeira etapa.

Em entrevista coletiva após o apito final da partida, o treinador do Schalke, Domenico Tedesco mostrou-se feliz por ter conquistado sua primeira vitória no campeonato: "Estamos muito felizes com os três primeiros pontos, porque estávamos vindo de uma sequência de derrotas na Liga. Estou especialmente feliz pelos fãs e pela equipe", disse.

O técnico também avaliou o desempenho de sua equipe ao longo da partida, destacando as atuações de Konoplyanka, Hamza Mendyl, Harit e Suat Serdar.

"Em suma, a primeira metade foi boa, tanto lúdica quanto urgente. Jogamos de forma inteligente, calma e corajosa, e por isso temos que tentar jogos com mais de 90 minutos para enfrentar. Jogamos muito sobre o centro e, no entanto, mudamos bem. Na ala estávamos fortes porque Yevhen Konoplyanka e Hamza Mendyl pressionaram corretamente, Amine Harit apoiou bem, Suat Serdar preciso. Um grande elogio para toda a equipe", contou.

Continuou comentando sobre a parte tática de sua equipe, analisando defesa e meio-campo, além de ter considerado a vitória como ameaçada no final do jogo.

"Temos dominado o meio com muita equipe contra a bola e encontramos um bom equilíbrio entre as bolas longas atrás da linha e as soluções criativas. Mas temos que nos recompensar ainda mais e, no mais tardar em nossas contra-situações, fazer o 2 a 0 no segundo tempo. No final, tivemos uma pequena falta de força. Ficamos muito abaixo e defendemos menos para frente. Apesar disso, estamos felizes por termos trazido a vitória", concluiu.

O Schalke volta aos gramados na próxima quarta-feira (3), quando enfrenta o Lokomotiv Moscou, no Estádio Lokomotiv, às 13:55h, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.