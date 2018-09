Nagelsmann acredita em derrota injusta do Hoffenheim: "Merecíamos um empate"

Neste sábado (29), pela Bundesliga, o Hoffenheim foi derrotado pelo RB Leipzig por 2 a 1 na Rhein-Neckar Arena. Todos os gols da partida foram feitos na segunda etapa, com a equipe da casa descontando já nos acréscimos.

Técnico do Hoffe, Julian Nagelsmann concedeu entrevista coletiva aos jornalistas após a derrota, que deixou seu time na décima segunda colocação do Campeonato Alemão.

"Nós entramos de forma organizada no jogo e tivemos chances suficientes para abrir o placar. Nossos zagueiros se seguraram muito bem. Pouco antes do primeiro gol, o jogo tornou-se um tanto mais aberto e havia oportunidades para ambos os lados", disse.

Os saxões abriram o placar no início da segunda etapa, com Poulsen, que logo depois viria a ampliar. Apesar dos gols sofridos, a equipe da casa criava boas chances, mas só conseguiu descontar nos acréscimos, com gol de pênalti do atacante Kramaric.

"No primeiro que concedemos, chegamos dois passos tarde demais e depois se tornou difícil. Claro que o Leipzig tem méritos, mas por causa das nossas chances, um empate teria sido merecido", afirmou.

Fora da partida por conta de um hematoma na coxa, Kevin Vogt teve sua ausência bastante sentida, mas Nagelsmann fez questão de dar uma resposta aos torcedores e revelou que o zagueiro voltará a campo no próximo jogo, válido pela Uefa Champions League.

"Kevin Vogt vai voltar na terça-feira, já está bem e treinando com o restante do grupo", revelou.