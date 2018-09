Mesmo com empate, Lopetegui elogia atuação do Real Madrid: "Fomos superiores"

No primeiro derby da temporada, o Real Madrid ficou no empate sem gols com o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, pela 7ª rodada da La Liga. Com o resultado, os Blancos permanecem na segunda posição, com 14 pontos.

O técnico Julen Lopetegui destacou a dominação Galáctica. Ao todo, permaneceram 66% do tempo com a posse de bola. Porém, ex-jogador lamentou as chances perdidas - em 15 chutes, apenas cinco foram na direção certa.

"Não vencemos porque não marcamos, mas em pensar como um todo, fomos dominante especialmente no segundo tempo, em que geramos chances. Após o intervalo conseguimos manter o Atlético no seu campo. Crescemos e fizemos um bom jogo. Mas sem marcar você não pode ganhar”, expôs.

Lopetegui comentou sobre a estreia do brasileiro Vinícius Júnior. Segundo ele, a entrada foi para gerar velocidade a equipe e cansar o rival.

"Com a entrada do Vinicius Jr. procuramos velocidade. Todos esgotaram as energia no fim. Com jogadores velozes, poderíamos incomodá-los. Nós colocamos as pessoas rapidamente e foi uma pena não conseguir aproveitar as ocasiões", explicou.

O comandante Merengue comentou que o Campeonato Espanhol é extenso. Ponderou que ainda é preciso melhorar, porém, saiu feliz com o desempenho dos jogadores.

"Cada jogo é uma conquista para todos. A Liga é competitiva e longa para todos, e cada jogo exige uma dificuldade máxima. Ainda resta muito e temos que dar a nossa melhor versão, como na segunda etapa de hoje. Eu não acho que seja uma liga de dois (times). O Atlético é um time estabelecido na elite, com contratações incríveis e manteve os melhores jogadores para fazer um torneio espetacular. É por isso que estou satisfeito, porque fomos superiores a um grande time", finalizou.