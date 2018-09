Di Francesco exalta rápida reação da Roma contra Lazio: "Mostramos caráter para permanecer no jogo"

Após vitória contra a Lazio por 3 a 1, o técnico Eusebio Di Francesco deu diversas declarações sobre a luta e a superação do time na partida de hoje. Uma das mais impactantes foi sobre o modo de agir do seu time na partida. "A decisão de juntar a equipe foi para afastar o medo e o descontentamento. Nós reagimos como homens hoje, como eu pedi", frisou.

Esta mudança de comportamento foi notória, afinal hoje foi visto um time romanista bem mais focado, sabendo o que fazia em campo. Diferente dos últimos jogos, onde se via um time disperso e muitas vezes displicente em campo.

O técnico ainda destacou que, mesmo após sofrer o empate, o time sabia que iria conseguir marcar novamente, sem perder o ânimo e a organização. "O momento mais difícil da partida foi o erro de Fazio no empate do Immobile, mas estávamos calmos e sabíamos que marcaríamos novamente. Nós mostramos o caráter para permanecer no jogo e não deixar a cabeça cair, então isso prova que podemos superar obstáculos e dificuldades", comentou Di Francesco. O time demonstrou esse sangue frio de uma maneira tão eficiente, que o próprio Fazio teve sua redenção ao marcar o terceiro gol giallorosso.

Ainda nesta entrevista, ele falou sobre a lesão do meio-campista Javier Pastore, que saiu aos 34' da partida. "Ele [Pastore] teve um pequeno problema em sua panturrilha. Pelo que vi, acho improvável que ele esteja apto para o jogo contra o Viktoria Plzen na terça-feira, mas meus jogadores gostam de me surpreender", acrescentou.

Di Francesco destacou também uma conversa que teve com o jovem meio campista Pellegrini com atuação brilhante hoje substituindo Pastore, que saiu machucado ainda no primeiro tempo. O meia italiano marcou um gol, e deu uma assistência. "Quando estive no Sassuolo, usei o 4-2-3-1 também e sabia que o Lorenzo Pellegrini poderia ter o mesmo papel que desempenhava lá. Eu disse a ele antes do jogo que ele poderia ser um substituto para Daniele De Rossi ou Javier Pastore, porque testamos essas situações nos treinos", finalizou.