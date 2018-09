Allegri exalta fase de Cristiano Ronaldo na Juventus: "Está curtindo seu futebol"

Jogando em casa, a Juventus venceu o Napoli de virada neste sábado (29). Depois de sair perdendo já no início, com gol de Mertens, o time bianconeri remontou o placar e bateu os napolitanos por 3 a 1 com dois gols de Mandzukic e um de Bonucci.

Após o jogo, o técnico da Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, falou sobre mais uma vitória de sua equipe na temporada, que já coleciona oito triunfos e está invicta na Serie A.

“Começamos um pouco tenso em campo, demos muitas bolas e sofremos o gol no início. Cristiano Ronaldo fez bem em criar duas ou três situações promissoras", declarou.

A atuação de Cristiano Ronaldo foi bastante elogiada pelo treinador, que fez questão de exaltá-lo na coletiva. O português teve participação nos três gols da Juventus. No primeiro, cruzou para Mandzukic testar para as redes. Já no segundo, o gajo finalizou na trave e no rebote, o croata marcou, enquanto no último, ele desviou escanteio de Pjanic e deu a bola de presente para Bonucci decretar a vitória.

“Ronaldo está curtindo seu futebol, se integrou muito bem e adora uma assistência e um gol. Ele teve alguns passes excepcionais hoje à noite e é ótimo para ele encontrar o caminho certo", elogiou.

Apesar dos elogios a determinados jogadores, Allegri se mostrou bem bravo com o comportamento do time após a expulsão de Mário Rui, no time do Napoli. O português, que levou o segundo amarelo, era a chance da Juventus crescer ainda mais em campo, mas diminuíram o ritmo, apesar do gol marcado no fim.

“Quando o Napoli ficou com 10 homens, paramos de jogar e isso me deixou com raiva. Corremos um grande risco na chance do Callejón e eles poderiam facilmente ter empatado", afirmou.

Perguntado se a corrida pelo oitavo Scudetto seguido seria fácil nesta temporada, o comandante italiano lembrou da dificuldade do torneio e fez questão de citar os próximos adversários.

"Absolutamente não. Depois disso, ainda temos que jogar com Inter, Milan, Roma e Fiorentina. Temos uma vantagem de seis pontos, mas é uma temporada muito longa. Além disso, a Série A é sempre difícil", finalizou.