Em jogaço, Borussia Dortmund vira pra cima do Bayer Leverkusen e assume liderança

<p>Jogão! Assim podemos definir a partida entre <strong>Borussia Dortmund</strong> e <strong>Bayer Leverkusen</strong>, pela sexta rodada da <strong>Bundesliga </strong>neste sábado (29). Os aspirinas saíram na frente no primeiro tempo, chegaram a ficar com dois gols de vantagem, mas os visitantes trataram de virar tudo na segunda etapa.</p> <p>O Bayer volta a parte debaixo da tabela, na décima segunda posição, com 6 pontos. Já o BVB chega a liderança da competição, com 13 pontos, dois a mais que os segundos colocados, <strong>Bayern de Munique</strong> e <strong>Hertha Berlin</strong>.</p> <p>Ambos os clubes voltam a campo no meio de semana, por torneios continentais. Na quarta-feira (3), pela <strong>Uefa Champions League</strong>, o Dortmund recebe o <strong>Monaco</strong>, ás 16h (de Brasília), no <strong>Signal Iduna Park</strong>. Por outro lado, o Leverkusen joga na quinta-feira (4), contra o <strong>AEK Lamarca</strong>, ás 13h55 (de Brasília), na <strong>BayArena</strong>.</p> <p>O placar foi aberto de forma rápida em Leverkusen, logo aos 9 minutos de bola rolando. <strong>Harvetz</strong> avançou pelo lado esquerdo, cruzou e a bola atravessou toda a área até ficar com <strong>Weiser</strong>, que chutou bonito, de primeira, pra marcar para os donos da casa.</p> <p>Os visitantes não deixaram por isso e ensaiaram uma resposta alguns minutos depois. Jogada de Reus pelo meio, ele tocou para Pulisic, que ia infiltrando na área. O americano chutou forte e Hradecky mandou para escanteio.</p> <p>As abelhas tiveram outra boa oportunidade já perto do intervalo, aos 37. Philipp foi derrubado na entrada da área e Reus foi para a cobrança de falta. O capitão auri-negro bateu bem, mas o goleiro do Leverkusen apareceu novamente para salvar.</p> <p>Dois minutos depois, as chances que foram desperdiçadas pelo BVB não foram perdoadas pelos mandantes. Após cobrança de escanteio, a bola ficou presa no círculo central, em uma confusão dos jogadores de ambos os times. No entanto, <strong>Bender</strong> conseguiu uma brecha e tocou para <strong>Tah</strong>, que limpou o defensor e finalizou rasteiro para ampliar o marcador.</p> <p>Na etapa complementar, os aspirinas seguiram com o mesmo ritmo, mas o time de <strong>Lucien Favre</strong> tinha acordado. Aos 65, quando o BVB pressionava no campo de ataque, <strong>Hakimi</strong> recebeu na ponta direita e cruzou para a área encontrando <strong>Reus</strong>, que chutou forte e <strong>Hradecky</strong> deixou escapar. Oportunista, <strong>Bruun Larsen</strong> pegou a sobra e estufou as redes.</p> <p>O gol deu uma sobrevida para os auri-negros, que voltaram a ativa e minutos depois, empataram tudo. Aos 69, <strong>Reus</strong> avançou fácil pelo meio, deixou com <strong>Sancho</strong>, que devolveu para o camisa 11. Ele pegou de primeira e a bola entrou, para a festa dos torcedores presentes.</p> <p>E o que parecia um jogo ganho na etapa inicial, se tornou um drama emocionante no segundo tempo. O confronto era lá e cá, aberto e com os dois times procurando a vitória. Mas o futebol premiou a equipe mais persistente em campo.</p> <p>Aos 84, <strong>Alcácer</strong> iniciou a jogada pelo meio e passou para <strong>Hakimi</strong>, que cruzou em direção ao círculo central e o espanhol apareceu para definir. Virada épica dos auri-negros na BayArena e com muita comemoração.</p> <p>Já nos acréscimos, o Bayer se mandou inteiro em direção ao ataque, inclusive seu goleiro, <strong>Hradecky</strong>. Porém, após a ofensiva não ter dado em nada, a bola ficou nos pés de <strong>Sancho</strong> na lateral esquerda. O garoto lançou para <strong>Alcácer</strong>, que sem ninguém no gol, apenas tocou pro fundo das redes, enterrando o caixão e decretando a vitória do Dortmund.</p>