Com brilho de Dzeko, Roma confirma favoritismo e atropela Viktoria Plzen

Nesta terça-feira (2), em jogo válido pela segunda rodada do Grupo G da Uefa Champions League, a Roma goleou o fraco time do Viktoria Plzeň pelo placar de 5 a 0. Os tentos foram de Edin Dzeko, que anotou três vezes, Justin Kluivert e do turco Cengiz Ünder.

A partida pode ser resumida com uma frase de Galvão Bueno no fatídico 7 a 1: "Parecia uma grande seleção contra um time de meninos".

A facilidade romanista foi tanta que logo aos 3' de jogo Dzeko abriu o placar. Após o gol, a partida ficou parada com apenas toques no meio- campo, nada de produtivo acontecia. Até que aos 40', após belo cruzamento do meia atacante Ünder, coube mais uma vez ao camisa 9 Dzeko apenas dominar no peito e afundar novamente as redes adversárias.

O segundo tempo não foi diferente. O time giallorosso administrava a partida no meio-campo sem fazer esforço, como em ritmo de treino. Aos 64', após belo passe de Pellegrini - que estava substituindo o lesionado Pastore -, Ünder só teve o trabalho de chutar no canto do goleiro, sem marcação.

O quarto gol foi anotado aos 73', por Justin Kluivert - filho do grande centroavante holandês Patrick Kluivert - após rebote do experiente goleiro Matúš Kozáčik. Ainda havia tempo para o centroavante Dzeko completar a tripletta aos 92'.

A partida com o nível de dificuldade apresentado pelos tchecos do Plzen não agrega nada além de confiança para o time romanista, que, considerado segunda força de seu grupo, mostrou autoridade e fez seu dever de casa com perfeição.

A Roma, com a vitória, assumiu a segunda posição do grupo, com três pontos, apenas atras da surpresa Cska Moscow, que tem quatro. Já os tchecos do Plzen estão praticamente fora, com apenas um ponto em dois jogos. Matematicamente, a classificação seria bem possível, mas pela qualidade do time, é previsível que isso não irá acontecer.

O time giallorosso volta a campo neste sábado (6), contra o Empoli, pela Serie A. O Plzen retorna a campo domingo contra o Teplice pelo Campeonato Tcheco.