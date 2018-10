Schalke consegue vitória nos últimos minutos contra Lokomotiv Moscou

Nesta quarta-feira (3), Lokomotiv Moscou e Schalke 04 se enfrentaram na RZD Arena pela segunda rodada da UEFA Champions League 2018/2019, pelo Grupo D, que terminou com a vitória dos alemães por 1 a 0. A partida teve maior predomínio dos donos da casa na maior parte, mas os azuis reais aproveitaram uma ótima oportunidade para marcar o gol nos minutos finais.

No primeiro tempo o jogo se iniciava com diversas faltas de ambas as equipes que travavam as tentativas ofensivas. A primeira chance veio só aos 27 minutos, Dimitri Barinov finalizou do meio da área, mas Ralf Fährmann conseguiu defender. Logo depois, outra oportunidade desperdiçada pelos ferroviários. Após escanteio, Aleksey Miranchuk tocou para Brian Idowu que chutou para fora.

Os visitantes só foram ter uma chance aos 35’, Yevhen Konoplyanka arriscou de fora da área mandando longe. Em seguida o Schalke cresceu e chegaram a construir boas jogadas, porém não obtiveram sucesso. Já no final da primeira metade, aos 42 minutos, o Lokomotiv apareceu com Anton Miranchuk chutando com o pé direito dentro da área, mas perdendo a oportunidade. No lance seguinte, Benedikt Höwedes também tentou, mas errou a finalização. Assim, as equipes foram para o intervalo sem mudanças no placar inicial.

Já no segundo tempo, as tentativas de marcar não demoraram tanto, mas o jogo continuava acirrado e faltoso. Aos 50 minutos, depois de escanteio, Idowu recebeu fora da área e chutou mandando para fora. Cinco minutos depois os azuis reais também tentaram, em cruzamento para área feito por Sebastian Rudy, Naldo cabeceou no meio da área, mas a bola não entrou dentro da meta.

A partida se equilibrou até os 65 minutos, quando os azuis reais foram com força para o ataque. Primeiro com a subida de Yevhen Konoplyanka que tocou para Nabil Bentaleb arriscar fora da área, mas foi para fora. Na sequência, outro lance parecido com finalização de Salif Sané. E aos 69’, Mark Uth teve uma ótima chance em cabeceio no centro da pequena área, porém Guilherme defendeu.

Lokomotiv apareceu no ataque aos 74’, Manuel Fernandes chutou de longe e mandou para fora. O Schalke deu as caras já no final da partida, aos 85’, Daniel Caligiuri cabeceou para Uth finalizar, mas perdeu a oportunidade. No final do jogo, aos 88 minutos, Weston McKennie abre o placar para os azuis reais em cabeceio certeiro no canto inferior esquerdo. Nos acréscimos, os ferroviários foram para cima, tentar arrancar o empate dentro de casa, mas não conseguiram.

As equipes voltam a campo nas respectivas ligas nacionais. Pela Bundesliga, no sábado (6), os azuis reais enfrentam o Fortuna Düsseldorf, às 10h30 (horário de Brasília), na Merkur Spiel-Arena. Pelo Campeonato Russo, no domingo (7), os ferroviários jogam contra o CSKA, às 13h na VEB Arena.

Na próxima rodada da UCL, os times jogam no dia 24 de Outubro (quarta-feira), em jogos simultâneos às 16h. O Lokomotiv Moscou enfrenta o Porto dentro da RZD Arena. Já o Schalke viaja para enfrentar o Galatasaray, na Türk Telekom Arena.