Barcelona derrota Tottenham em Wembley e segue invicto na Champions League

O Barcelona venceu o Tottenham por 4 a 2, na tarde desta quarta-feira (3), no Estádio de Wembley, pela segunda rodada da Champions League. Philippe Coutinho, Rakitic e Messi duas vezes marcaram para os visitantes. Harry Kane e Lamela descontaram para os londrinos.

O triunfo marcou a 300ª aparição do Barça no torneio continental. Além disso, ocupa o primeiro lugar na tabela - devido ao saldo de gols-, com seis pontos. Já os Spurs, não conseguiram nenhuma vitória. Desta forma, estão noa posição.

O placar foi aberto logo no primeiro minuto da partida. Messi lançou para Jordi Alba, Lloris saiu mal e o lateral-esquerdo rolou para Philippe Coutinho que só escorou sem goleiro. 1 a 0.

A equipe Blaugrana dominou boa parte no decorrer do primeiro tempo. Aos 24’, os Spurs resolveram aparecer. Son Heung-Min deu belo passe de cabeça para Harry Kane. O atacante finalizou na entrada na área e Ter Stegen teve que se esticar todo para defender.

Já que o time inglês não fez, o Barça tratou de marcar o seu segundo tento. Sem ângulo para chutar, Coutinho tocou para Rakitic. De primeira, o croata um voleio no ângulo, sem chances para o goleiro Lloris. 2 a 0. Para sacramentar, o camisa 4 marcou o 600º gol do clube Culé pela Champions.

Aos 31’, o brasileiro Lucas Moura enfiou para Lamela, O meia bateu cruzado, a bola desviou na zaga e quase tirou o goleiro da jogada, mas o alemão conseguiu salvar a pátria.

No segundo tempo, os donos da casa conseguiram diminuir. Aos 51, Lamela enxergou Kane em ótima posição. No contra-ataque, o camisa deu um belo corta luz em Semedo e chutou para o fundo das redes. 2 a 1.

Logo em seguida, os catalães ampliaram. Aos 55', Messi tabelou com Alba. O camisa 10 pegou a perna boa e finalizou no cantinho esquerdo. 3 a 1.

Na reta final, Messi fechou o marcador. Alba passou para Suárez, que deixou para o camisa 10 com um belo corta-luz dentro da área. Livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

O Tottenham volta a campo no próximo sábado (6), diante do Cardiff, às 11h (de Brasília), em Wembley, pela Premier League. Já o Barcelona recebe o Sevilla, no Camp Nou, no próximo domingo (7), às 15h30 (de Brasília), pela pela La Liga.