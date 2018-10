Com tranquilidade, RB Leipzig bate o Rosenborg pela Europa League

Em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Europa League, o RB Leipzig venceu o Rosenborg por 3 a 1, nesta quinta-feira (04). Augustin, Konaté e Matheus Cunha anotaram para os alemães, já os donos da casa diminuíram o placar com o atacante tunisiano Jebali.

O jogo em si foi bem parado, pois o que se via era o Leipzig que jogava sem dificuldades contra um time norueguês, que se fosse colocado para jogar o Brasileirão estaria certamente brigando para não cair.

A partida se mostrava tão tranquila que logo aos 11', o time visitante já abria o placar com o jovem centroavante francês Augustin em bela finalização no cantinho esquerdo,após o gol o primeiro tempo não trouxe nenhuma emoção mas um número neste primeiro tempo vale a atenção de vocês: O leipzig jogando fora de casa teve impressionantes 66% de posse de bola na primeira etapa.

A segunda etapa da peleja não foi diferente mal os times haviam retornado do vestiário e logo aos 8' da segunda etapa o time alemão ampliou em jogada dos zagueiros, após passe de Orban o zagueiro francês Konaté concluiu muito bem a jogada com bom chute de pé direito.

O jogo novamente se arrastava e era uma ótima motivação para que todos desligassem suas tv's e fossem fazer algo de produtivo pois o jogo já estava decidido, mas os fanáticos por futebol que não desistiram da pelada que assistiam ainda viram o jovem atacante brasileiro Matheus Cunha de apenas 19 anos aumentar a vantagem para os visitantes e também viram os noruegueses darem um único momento de alegria a sua torcida ao diminuir a vantagem aos 35' da segunda etapa.

O time alemão com a vitoria chegou a 3 pontos e assumiu a segunda colocação do grupo B estando atras apenas do co-irmão Rb Salzburg-AUT. Já o pobre Rosenborg ocupa a lanterna do grupo com nenhum ponto somado e incrível saldo de gols de -4.

O RB Leipzig volta a campo neste domingo (7) contra o Nuremberg pela Bundesliga. Já o Rosenborg volta a campo também no domingo contra o Sandefjord pelo campeonato Norueguês.