Werder Bremen bate Wolfsburg e assume vice-liderança temporária na Bundesliga

O Werder Bremen recebeu o Wolfsburg, no Weserstadion, na tarde desta sexta-feira (5), em jogo válido pela sétima rodada da Bundesliga. A partida terminou com uma vitória dos donos da casa pelo placar de 2 a 0. O gols foram anotados pelo holandês Klaassen e pelo alemão Eggestein.

Donos da casa pressionam e saem do primeiro tempo vencendo por 1 a 0

Os visitantes iniciaram o embate atacando. Aos 10 minutos, o meio-campo Yunus Malli chutou, de pé direito, de fora da área, mas a bola parou nas mãos do goleiro do Bremen. Com 15, mais Wolfsburg no ataque. Malli cruzou a bola na cabeça de John Brooks que cabeceou, do meio da área, para fora da meta.

Aos 19, o Bremen começou a atacar. Após cruzamento do lateral Theodor Gebre Selassie para o meio da área, Max Kruse chutou para fora. Aos 27, Kruse ofereceu perigo novamente. Eggestein passou para o atacante que, de fora da área, chutou com o pé esquerdo para defesa do goleiro dos visitantes.

Com 34 minutos, gol do Werder. Klaassen recebeu a bola no meio e chutou, de fora da área, no canto inferior esquerdo do goleiro do Werder Bremen. Werder Bremen 1 a 0. Quatro minutos depois, os donos da casa continuavam chegando no ataque. Depois do passe de Klaassen, Florian Kainz chutou nas mãos de Casteels.

Equipe de Bremen amplia placar no final da partida e garante os três pontos

No começo do segundo tempo, aos 51, após passe de cabeça de Malli, Arnold chutou no meio do gol, e o goleiro fez uma defesa tranquila. Nos 63, os lobos chegaram de novo. Brekalo cruzou para o zagueiro Robin Knoche, que cabeceou nas mãos de Pavlenka.

Aos 77, após passe de Klaassen, Claudio Pizarro (entrou no lugar de Kainz) finalizou por cima do gol. Um minuto depois, o meia holandês deu novamente um passe, mas agora para Eggestein, que chutou prensado.

No apagar das luzes, aos 85, os donos da casa ampliaram o placar. Depois de assistência do peruano Pizarro, Eggestein finalizou, de pé esquerdo, e colocou a bola no fundo das redes. Werder Bremen 2 a 0

O Werder Bremen volta aos gramados no dia 20 de outubro, às 13h30, quando visita o Schalke 04, na Veltins Arena, pela oitava rodada do Campeonato Alemão. Já o Wolfsburg recebe o Bayern, às 10h30, na Wolksvagen Arena, também pela oitava rodada da Liga.