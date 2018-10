Com novidades na lista, Mancini convoca Itália visando a Liga das Nações

O técnico Roberto Mancini anunciou a convocação da seleção italiana nesta sexta-feira (05). Os 28 jogadores chamados, irão participar do duelo contra a Ucrânia, em um amistoso, e contra a Polônia, pela Liga das Nações. As novidades são a volta dos meio-campistas Marco Verratti e do Sebastian Giovinco - estava fora desde 2015-, além da inédita convocação de Gianluca Caprari.

Além das novas caras entre os escolhidos, o atacante Balotelli ficou de fora, já que não está na sua forma física. Ele também não foi relacionado para o próximo jogo do Nice, sua atual equipe, contra o Toulouse, pelo Campeonato Francês.

Confira os 28 jogadores escolhidos para representar a Azurra:

Goleiros: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus) e Salvatore Sirigu (Torino);



Defensores: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D'Ambrosio (Inter de Milão), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma) e Alessio Romagnoli (Milan);



Meio-campistas: Nicolo Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Roberto Gagliardini (Inter de Milão), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma) e Marco Verratti (Paris Saint-Germain);



Atacantes: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Sebastian Giovinco (Toronto), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli) e Simone Zaza (Torino).