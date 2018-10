Após revés, Labbadia alerta sobre desempenho do Wolfsburg: "Está faltando nosso esforço"

Jogando fora de casa, o Wolfsburg foi derrotado pelo Werder Bremen por 2 a 0 e voltou a perder na Bundesliga. Com o resultado, os Lobos caíram para a sétima colocação, com 9 pontos conquistados e o bom início no torneio cada vez mais longe.

Após o revés, o técnico dos Wolfs, Bruno Labbadia, comentou sobre a partida e pontuou sobre os principais motivos da derrota. De acordo com ele, a equipe começou bem, mas parou de jogar até metade do primeiro tempo.

"Jogamos 25 minutos topo e não deixar Werder entram em jogo. O que faltou hoje foi o nosso esforço, como está faltando, que apresentamos nas últimas partidas", declarou.

O comandante afirmou que o gosto da derrota não é nada bom, mas nem tudo foi uma tragédia. Apesar de não ter marcado hoje, o Wolfsburg vem dando uma clara mostra de evolução em sua parte ofensiva, principalmente se comparar a temporada anterior. Tal fator foi elogiado por Labbadia.

"Apesar de tudo, é uma derrota amarga aqui e é péssimo sentir esse sabor", disse.

"O nosso trabalho nos chutes é uma grande diferença no que mostramos em relação ao ano passado. De fato, a equipe progrediu, mas as vitórias estão faltando", acrescentou.

Os lobos voltam a campo após a Data FIFA. No dia 20, sábado, o time enfrenta o Bayern de Munique, ás 10h30 (de Brasília), na Volkswagen Arena.