Borussia Dortmund vence Augsburg em virada no último lance da partida

Em partida cheia de gols e viradas, o Borussia Dortmund derrotou o Augsburg neste sábado (6) no Signal Iduna Park pela sétima rodada da Bundesliga 2018/2019. A vitória de 4 a 3 para os aurinegros garantiram a permanência na liderança com 17 pontos. No primeiro tempo os visitantes saíram na frente abrindo o placar. O empate aurinegro só veio no segundo tempo, as equipes mediram forças e o placar foi sendo definido nos dez minutos finais, com o gol da vitória marcado no último lance nos acréscimos. Os gols foram marcados por Finnbogason, Alcácer (3x), Philipp Max, Götze e Gregoritsch.

No início do primeiro tempo as equipes ficaram na defensiva, os donos da casa tentavam chegar no ataque e os visitantes bloqueavam as tentativas. A primeira oportunidade foi dos aurinegros aos nove minutos, em bela jogada em triangulação, Bruun Larsen tocou para Axel Witsel finalizar, mas a bola foi para fora. Na sequência o Augsburg apareceu com André Hahn que chutou com pé direito, porém a Roman Bürki defendeu no centro do gol.

O Dortmund criava várias chances. Ao 13’, Maximilian Philipp finalizou do lado direito da área e a bola saiu de campo. Ao 15’, os aurinegros tiveram a oportunidade de abrir o placar, dentro da pequena área, Jadson Sancho tocou para Marco Reus no meio da área, mas bateu mal e a bola saiu por cima do gol.

Aos 21’, Philipp Max sofre falta próximo da grande área de Achraf Hakimi. A falta é cobrada e Alfred Finnbogason apareceu cara a cara com Bürki na esquerda, tocou no pequeno espaço entre o goleiro e a trave abrindo o placar marcando o gol dos visitantes. Em seguida o Dortmund foi atrás do prejuízo, mas as finalizações foram defendidas ou bloqueadas.

Os aurinegros foram atrás do empate, tiveram boas chances aos 24’ com Hakimi e 34’ com Philipp. Contudo, nenhuma das jogadas resultou no empate terminando a primeira etapa com a vitória dos visitantes.

No segundo tempo, o Augsburg saiu para o ataque para aumentar o placar. Aos 49 minutos, Michael Gregoritsch teve sua a finalização defendida no centro do gol. No lance seguinte, Jeffrey Gouweleeuw também tentou, mas Bürki pegou.

Os aurinegros só começaram a sair para o ataque a partir dos 59’, depois da entrada de Paco Alcácer no lugar de Philipp. Assim, aos 62 minutos, Sancho deu um bom passe para Alcácer que chutou no meio da área direto para o canto esquerdo do gol, empatando a partida. O empate animou a partida e os donos da casa foram para cima. Aos 70’, Larsen saiu dando lugar a Raphaël Guerreiro.

Porém, aos 71’ os visitantes apareceram bem no ataque. Primeiro com uma oportunidade perdida de Hahn que finalizou pra fora. Na sequência, outra chance para o Augsburg, Hahn tocou para Philipp Max que chutou do lado esquerdo da pequena área para o ângulo superior esquerdo marcando o segundo gol da equipe ampliando o placar. Aos 77’ o Dortmund fez outra substituição fundamental, tirando Julian Weigl e entrando Mario Götze.

Aos 80 minutos, Guerreiro deu um passe em profundidade de bola parada para Alcácer chutar a bola pra dentro do gol e empatar a partida em 2 a 2. Quatro minutos depois, aos 84’, Hakimi deu um passe em profundidade para Götze marcar o terceiro e virar a partida para os aurinegros. Mas aos 88’, Gregoritsch conseguiu empatar com gol de cabeça no centro do gol.

O Dortmund foi atrás de mais outra virada nos minutos finais. Aos cinco minutos de acréscimo, Sergio Córdova fez falta perigosa em Hakimi. Guerreiro ia bater, mas Alcácer pediu para cobrar a falta no último lance da partida. O espanhol bateu bem a falta com pé direito que foi certeiro para o gol, sem condições de defesa, marcando o seu terceiro gol na partida e o quarto do Dortmund, terminando assim a partida com a vitória aurinegra por 4 a 3.

As equipes voltam a campo pela Bundesliga após a data FIFA. No sábado (20), o Borussia Dortmund enfrenta o Stuttgart, às 10h30 (horário de Brasília), na Mercedes-Benz Arena. Simultaneamente, o Augsburg confronta o RB Leipzig, na WWK Arena.